Três ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão, foram cumpridos pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (29.08), na Operação Malote, deflagrada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças (509 km a leste de Cuiabá).

A operação tinha como alvo, dois criminosos que tiveram o envolvimento identificado em um roubo em um posto de combustíveis no município.

O crime ocorreu no dia 30 de agosto de 2021, quando uma funcionária responsável pelo caixa financeiro do posto foi abordada por um homem em posse de arma de fogo, enquanto transportava o valor de R$ 55 mil, referente ao fechamento do semanal da empresa.

As investigações da Derf Barra do Garças apontaram que o crime foi previamente articulado, contando com a participação de dois suspeitos que observaram toda a movimentação dos funcionários do posto e dos responsáveis pelo caixa durante dias, até o momento oportuno para abordagem da funcionária, que se deslocava do posto até o shopping para depósito do malote financeiro.

Para dificultar a identificação pelas câmeras de monitoramento do local, os criminosos retiraram a placa da motocicleta utilizada e revezavam-se na espreita do alvo, a certa distância.

Durante do trabalho de investigação, os policiais buscaram a coleta de elementos, testemunhas e informes, chegando a identificação de dois envolvidos no crime, um deles apontado como autor do roubo e outro como partícipe.

Após o roubo, um dos criminosos adquiriu um veículo VW Voyage, de cor branca, 1.0, pagando na compra o valor de R$ 35 mil, com o valor subtraído. O segundo suspeito recebeu quantia menor, ficando responsável por guardar e ocultar a arma e o veículo utilizados na execução do crime.

Com base nos elementos levantados durante as investigações, o delegado titular da Derf Barra do Garças, Nelder Martins Pereira representou pelos mandados de prisão e busca e apreensão contra os suspeitos, que foram deferidos pela Justiça e cumpridos nesta terça-feira (29), durante a Operação Malote.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares e o veículo adquirido com o dinheiro do roubo.