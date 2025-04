Polícia Civil cumpre mandados contra criminosos envolvidos em golpes do falso cliente

Um veículo, subtraído mediante fraude de uma locadora, foi recuperado pela Polícia Civil, na quinta-feira (11.4), em ação realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERFVA).

O veículo VW/T-Cross, ano 2023/2024, que possivelmente seria levado pelos criminosos para a região de fronteira, foi localizado às margens da Rodovia Helder Cândia, próximo ao distrito de Nossa Senhora da Guia, após troca de informações entre as equipes da Polícia Civil, com apoio da Patrulha Rural do 10º Batalhão da Polícia Militar.

O carro estava com os dois airbags acionados e um forte cheiro de bebida alcoólica no interior, sendo a chave deixada visivelmente sobre o banco do motorista.

As investigações conduzidas pela DERFVA levantaram indícios de que os responsáveis pela fraude, podem não ter conseguido dar o destino que queriam ao veículo e por isso o teriam abandonado intencionalmente, para simular um acidente de trânsito, com o objetivo de dificultar a devolução ou responsabilização.

O delegado da DERFVA, Maurício Maciel Pereira Júnior disse que com a apreensão do veículo, a investigação continua para identificar os envolvidos e apurar o crime de furto qualificado por prática mediante fraude em contrato com uma locadora de veículos.

Fonte: Policia Civil MT – MT