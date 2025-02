Polícia Civil cumpre mandados contra membros de facção envolvidos no tráfico interestadual de drogas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13.2), a Operação “Rent a Car”, para cumprimento de 10 ordens judiciais com foco em uma facção criminosa envolvida com tráfico interestadual de entorpecentes.

As ordens judiciais, sendo seis mandados de busca e apreensão e quatro de prisão, são cumpridas em Cuiabá, Várzea Grande, Aragarças (GO) e em Brasília, (DF). A operação integra os trabalhos do programa Tolerância Zero, do Governo do Estado, para combate à atuação de facções criminosas em Mato Grosso.

As investigações realizadas pela Denarc iniciaram em abril de 2024 para apurar a prática de tráfico interestadual de entorpecentes envolvendo os Estados de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. No final do mês de maio de 2024, um dos membros do grupo criminoso foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade de Primavera do Leste, transportando 18 tabletes da droga Skunk, também conhecida como “supermaconha”.

Após a prisão deste suspeito, as investigações se aprofundaram, sendo possível identificar os demais membros da facção, bem como o modo de ação utilizado pelo grupo criminoso, que sempre utilizavam carros alugados para transportar os entorpecentes.

Com apoio da Coordenação de Repressão às Drogas, da Polícia Civil do Distrito Federal, foi possível identificar o destino dos entorpecentes que foram encaminhados para a região.

No decorrer da investigação, no mês de agosto de 2024, um segundo membro da facção foi preso em flagrante pela equipe da PRF, na cidade de Aragarças (GO), quando transportava 100 quilos de entorpecentes, sendo 75 tabletes de Skunk e 25 de cloridrato de cocaína. Na ocasião, o grupo também utilizava dois veículos alugados.

Com base nos elementos apurados durante as investigações, o delegado da Denarc, André Rigonato, representou pelas ordens judiciais contra membros da facção criminosa, sendo os mandados expedidos pelo Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá.

O nome da operação “Rent a Car” significa “alugar um carro”, na tradução do inglês para o português, fazendo a referência ao modo como os investigados faziam o transporte dos entorpecentes.

