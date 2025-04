Polícia Civil cumpre mandados contra menor que disseminava discurso de ódio e ameaça à vida de mulheres

Foram cumpridas 14 ordens de buscas em 14 empresas que atuam no ramo de compra e venda de sucatas

Foram recuperados 300 kg de fios de cobre supostamente furtados do Departamento de Água e Esgoto (DAE), por meio da Operação Reverbera, realizada pela Guarda Municipal de Várzea Grande e Delegacia de Roubos e Furtos da Polícia Civil (Derf-VG). A operação deflagrada, nesta quinta-feira (10), teve objetivo de combater o crime de receptação de produtos oriundos de roubos e furtos, principalmente, de cabos de cobre e alumínio.

Em uma das empresas, situada no bairro Mapim, as equipes apreenderam 300 kg de cabos, avaliados em aproximadamente R$ 64 mil, reconhecidos como sendo furtados de diversas estações do Departamento de Água Esgoto (DAE). O proprietário da empresa, onde os cabos foram apreendidos, foi autuado pela prática de receptação qualificada. Em outra empresa, situada no bairro da Manga, as equipes apreenderam aproximadamente 450 kg de cabos de cobre e de alumínio, avaliados em aproximadamente R$ 100 mil.

A operação contou com o apoio das Secretarias Municipais de Várzea Grande: Serviços Públicos, Meio Ambiente e de Fazenda, e da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz/MT). Foram cumpridas 14 ordens de buscas em 14 empresas que atuam no ramo de compra e venda de sucatas.

O comandante da Guarda Municipal, Juliano Lemos, lembra que a instituição já tem feito a segurança e rondas para evitar crimes, seja no patrimônio público ou privado, inclusive contra sabotagem ou vandalismo no DAE. “No início do ano, sofremos muitos ataques e vandalismo dentro do DAE. Continuamos atentos para que não ocorram mais esses crimes. A Guarda Municipal está à disposição para evitar que o nosso Município seja prejudicado por atos criminosos”, conta Lemos.

Conforme a DERF, o prejuízo causado para a sociedade não é apenas patrimonial. Muitas vezes, os cabos receptados são cabeamentos de telefonia, cabos de energia elétrica e cabos das estações de abastecimento de água.

“Por vezes, em decorrência dos furtos, milhares de usuários ficam sem comunicação telefônica, sem internet, sem energia elétrica e, o pior, sem água. É preciso que a sociedade se conscientize e diga um basta à cultura da receptação”, afirma a delegada Elaine Fernandes, titular da DERF-VG.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT