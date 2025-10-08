Connect with us

SEGURANÇA

Polícia Civil cumpre mandados de prisão de autores de roubo a loja de eletrodomésticos em Cuiabá

Publicado em

08/10/2025

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou a Operação Grade Fechada, na manhã desta quarta-feira (8.10), e cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra dois criminosos envolvidos no roubo a uma loja de eletrodomésticos na região da Morada da Serra, em Cuiabá. A ação foi efetuada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá.

Os suspeitos tiveram os mandados de prisão preventiva decretados pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá, após a identificação nas investigações conduzidas pela unidade especializada. As prisões foram cumpridas na cidade de Tangará da Serra. Eles já estavam presos por outros crimes.

O crime aconteceu por volta das 7 horas do dia 23 de julho, quando dois homens armados, um deles trajando uniforme completo da concessionária de energia, invadiram a loja no momento da abertura, renderam funcionários e subtraíram diversos aparelhos eletrônicos, incluindo celulares, tablets, notebooks e uma caixa de som.

Após a subtração dos objetos, os assaltantes fugiram em um veículo Volkswagen Fox de cor prata. Um terceiro suspeito permaneceu do lado externo dando apoio aos criminosos.

Assim que foi acionada sobre o roubo, a equipe da Derf Cuiabá iniciou as investigações, conseguiu identificar os autores e representou por suas prisões preventivas, que foram deferidas pela Justiça, e conseguiu localizá-los.

Nome da operação

A denominação “Grade Fechada” faz alusão à manutenção da custódia dos investigados, que, mesmo já presos, tiveram novos mandados de prisão cumpridos, garantindo que permanecerão presos por mais tempo e também responderão pelo roubo majorado praticado em Cuiabá.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Polícia Civil prende jovem que busca droga em Rondônia para vender em Rondolândia

Published

28 minutos atrás

on

08/10/2025

By

Um jovem, de 18 anos, investigado por comercializar entorpecentes no município de Rondolândia (1.600 km a noroeste de Cuiabá), foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na terça-feira (7.10).

Durante diligências visando identificar pontos de venda de droga na cidade, os policiais civis descobriram que o suspeito estava utilizando uma bicicleta de cor rosa, para fazer as entregas nas residências dos usuários e em outros pontos de venda.

O suspeito buscava os entorpecentes na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia, onde mantinha contato com os fornecedores e realizava o repasse do dinheiro obtido com a venda em Rondolândia.

Ele também é investigado por extorquir e ameaçar com uso de arma de fogo, usuários que não efetuavam os pagamentos das drogas.

Entretanto, na manhã de terça-feira (7), a Delegacia de Rondolândia foi comunicada acerca do furto de uma motocicleta ocorrido na Secretaria Municipal de Obras, a qual fica nas proximidades da casa do jovem investigado.

Com base nas informações a equipe passou a apurar o furto e acabou realizando a abordagem do suspeito. Com ele foram apreendidas porções de maconha e de pedras de pasta base de cocaína, além de outros objetos provenientes do tráfico de drogas.

Diante do flagrante, o jovem, de 18 anos, foi conduzido à Delegacia de Rondolândia, interrogado e autuado pelo crime de tráfico de drogas. Após a confecção dos autos, o preso foi colocado à disposição da Justiça.

Já a ocorrência de furto segue em investigação para identificar o autor e recuperar a motocicleta.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Polícia Civil prende mais de 90 foragidos da Justiça no mês de setembro por meio da Gepol

Published

58 minutos atrás

on

08/10/2025

By

A Polícia Civil, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol), realizou 91 prisões no mês de setembro de 2025. Desse total, 61 foram realizadas pelo Setor Operacional e 30 pelo Núcleo de Inteligência da unidade.

A maioria das prisões foi de pessoas condenadas pela Justiça e que estavam foragidas pelos crimes de roubo qualificado, tráfico de drogas, associação e organização criminosa, latrocínio, homicídio, estupro, receptação, estelionato, estupro de vulnerável, tentativa de homicídio, furto qualificado praticado de forma reiterada e violência doméstica.

Uma dessas ações foi em apoio à Delegacia Municipal de Juína, na captura dos envolvidos na chacina ocorrida no ano de 2020, na qual quatro pessoas foram executadas em Colniza. Na ocasião, os autores, pai e filho, foram presos em Rondônia, por policiais da unidade. À época, a investigação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência Operacional da Gepol, em conjunto com o Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Juína.

De acordo com o delegado responsável pelo Núcleo de Inteligência da Gepol, Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, além de subsidiar o setor operacional com informação sobre os foragidos, o núcleo também atende os demais núcleos de inteligência das unidades policiais do interior do Estado, bem como dos demais estados da Federação.

“Todo o trabalho realizado pela Gepol está em sintonia com o programa Tolerância Zero, com o objetivo de contribuir para a segurança da população”, enfatizou a delegada da Gepol, Maria Pauluzi de Siqueira.

Ao final das ações, todos os presos foram levados para audiências de custódia nos referidos locais das prisões.

Fonte: Policia Civil MT – MT

