Polícia Civil cumpre mandados de prisão por estupro de vulnerável em Vila Bela da Santíssima Trindade

Após denúncia de que integrantes de uma facção criminosa estariam extorquindo e ameaçando comerciantes de Alto Paraguai, equipes da Força Tática, do 14º Comando Regional, entraram em confronto, na noite desta terça-feira (6.5), com um dos suspeitos, que não resistiu e morreu. Myzael Phellip Alves de Oliveira, que já tinha sete passagens criminais por tráfico de drogas, assédio sexual, ameaça, furto, dano, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os policiais militares receberam informações de que Myzael, na companhia de outro suspeito, estariam coagindo empresários da cidade de Diamantino e outras cidade, no entanto, a dupla estaria escondida em uma região conhecida como Capelinha, em Alto Paraguai.

Após a denúncia, as equipes intensificaram o policiamento e flagraram dois homens, em um corredor escuro, de uma residência na Rua Marechal Rondon, que ao perceberem aproximação dos militares correram para os fundos da casa. Um deles fugiu para uma região de mata e não foi mais localizado, já Myzael entrou no imóvel.

Em buscas pelo suspeito, Myzael atirou contra os policiais, que revidaram à injusta agressão. O suspeito foi baleado e socorrido até uma unidade de saúde. Uma equipe médica informou que ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os policiais militares apreenderam diversas porções de substância análogas à cocaína e maconha, além de uma arma de fogo, munições e R$ 150 em espécie. As equipes mantêm buscas pelo comparsa da Myzael.

Combate às facções criminosas

Em março deste ano, o Governo de Mato Grosso lançou o serviço “Disque Extorsão contra Facções Criminosas”, para denúncias pelo telefone 181 e online, por meio do programa Tolerância Zero. O novo canal é exclusivo para este tipo de serviço, permitindo denúncias anônimas, com sigilo garantido.

Além disso, os cidadãos poderão registrar denúncias através do E-Denúncias, no site da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), em uma aba específica para crimes relacionados a facções, sem a necessidade de identificação ou fornecimento de dados do aparelho do denunciante.

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT