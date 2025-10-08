SEGURANÇA
Polícia Civil cumpre mandados e desarticula esquema de fraudes contra condomínios de Cuiabá
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, deflagrou na manhã desta quarta-feira (8.10) a Operação Proditor, para desarticular um grupo responsável pela prática dos crimes de estelionato, associação criminosa, e lavagem de capitais praticados contra condomínios de Cuiabá.
As ordens judiciais, sendo um mandado de prisão preventiva, um de busca e apreensão domiciliar no bairro Jardim Vitória em Cuiabá, além de bloqueios de contas bancárias e o sequestro de dois imóveis e veículos de propriedade dos suspeitos, foram decretados pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias.
O principal alvo da operação é um homem de 34 anos, ex-funcionário de uma empresa de administração de condomínios, apontado como o articulador de um esquema que desviou um total de mais de R$ 55 mil de, pelo menos, dois condomínios localizados em Cuiabá.
O prejuízo decorreu de 46 operações fraudulentas consumadas, que tiveram como beneficiários sete suspeitos, todos próximos ao líder do grupo criminoso.
As investigações, conduzidas pelo delegado Gustavo Godoy Alevado, revelaram que o principal investigado, que exercia as funções de assistente financeiro em empresas de assessoria condominial, utilizava seu acesso privilegiado às operações financeiras dos condomínios para executar os golpes.
O esquema funcionava através da falsificação de notas fiscais e boletos bancários em nome de fornecedores habituais dos condomínios. Com tal artifício, os síndicos eram induzidos a fazer pagamentos através de transferências por Pix, sob o falso pretexto de evitar juros e multas, direcionando os valores para contas de terceiros vinculados ao grupo criminoso.
Segundo as investigações, os valores desviados eram, em seguida, transferidos para contas de outros membros da associação criminosa, que repassavam grande parte do dinheiro para a conta do ex-funcionário.
A delegada titular da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, Eliane da Silva Moraes, explica que além de desarticular o esquema criminoso, a operação busca minimizar o prejuízo às vítimas lesados pelo atuação do grupo.
“O sequestro de bens e o bloqueio de ativos têm como objetivo assegurar a reparação dos danos causados às vítimas e a perda dos bens adquiridos com o produto do crime, visando asfixiar financeiramente as atividades da associação criminosa”, diz a delegada.
Nome da operação
Proditor faz referência ao termo em latim que significa “traidor”.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil mira grupo criminoso envolvido com distribuição de drogas em bairros de Cuiabá
Em mais um trabalho voltado para o combate ao comércio de entorpecentes na região metropolitana, a Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8.10), a Operação Armelle, com objetivo de cumprir 15 mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso envolvido com a distribuição de drogas em diversos bairros da capital.
As ordens judiciais foram expedidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, com base em investigações da Polícia Civil, conduzidas na Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc). Entre os alvos está uma mulher apontada como chefe do grupo criminoso e seus comparsas que auxiliavam na distribuição da droga.
Os mandados são cumpridos nos bairros Jardim Vitória, Silvanópolis, Ribeirão do Lipa e adjacências, em Cuiabá. Cerca de 80 policiais civis da Diretoria Metropolitana, Diretoria de Atividades Especiais e da Coordenadoria de Recursos e Operações Especiais (CORE) participam diretamente do cumprimento das ordens judiciais. Os trabalhos também contam com apoio do Canil do Sistema Prisional.
As investigações da Denarc iniciaram em julho de 2025, após a identificação de uma mulher responsável pela distribuição de entorpecentes em larga escala em bairros da capital, assim como outros integrantes do grupo criminoso, que atuavam diretamente na distribuição para os pontos de venda de drogas, conhecidos como “lojinhas”.
Com base nos elementos apurados, o delegado da Denarc, Ronaldo Binoti Filho, representou pelos mandados de buscas e apreensão com alvo em locais relacionados aos investigados e em pontos suspeitos de atuarem com a venda de entorpecentes que recebiam e comercializavam a droga fornecida pelo grupo alvo da investigação.
O delegado titular da Denarc, Wilson Cibulskis Junior, destacou que a investigação integra os trabalhos constantes realizados pela especializada com foco no combate ao tráfico de drogas na região metropolitana, em especial, os que ocorrem dentro de bairros da capital.
“O combate a esse tipo de tráfico é essencial, uma vez que esses pequenos comércios de drogas, conhecidos como “lojinhas”, aumentam a criminalidade nos bairros em que estão instalados, além de serem abastecidos por traficantes, membros de facções criminosas envolvidas na distribuição de grandes quantidades de entorpecentes”, disse o delegado.
Nome da operação
Armelle, palavra de origem bretã e francesa, significa “Chefe Ursa”, e faz alusão ao apelido utilizado pela principal investigada do grupo no mundo do crime.
A operação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil por meio da operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado o combate às facções criminosas em todo o Estado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil usa linguagem lúdica para intensificar prevenção e combate ao abuso infantojuvenil
O projeto “Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente”, lançado pela Polícia Civil nesta terça-feira (7.10), levará técnicas de prevenção ao abuso infantojuvenil a escolas, comunidades e condomínios de todo o Estado, com linguagens específicas para crianças, adolescentes e pais.
“Violência sexual é um crime que aflige todos nós que trabalhamos com a Segurança Pública. Eu acredito que seja um dos crimes que mais nos toca, nos choca, e se nós queremos prevenir essa prática criminosa, nós precisamos levar informações e vencer essa resistência de como abordar esse tema. Foi assim que esse projeto iniciou”, contou a delegada Mariell Antonini, coordenadora de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis.
Durante todo o dia desta terça-feira, foi realizada uma capacitação de 41 policiais civis, das 15 regionais de Mato Grosso, que serão os multiplicadores do projeto, responsáveis pela aplicação das técnicas em suas regiões, com palestras, oficiais e cartilhas.
Criado por meio da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis, o projeto foi desenvolvido considerando os índices de violência sexual, que acometem as crianças e os adolescentes, bem como a singularidade da pauta, que exige uma abordagem humanizada e apropriada ao conhecimento do público infantil.
“É inegável a importância deste projeto. Quando o profissional de Segurança Pública se manifesta a respeito de um tema, ele tem uma grande responsabilidade. Nós já tínhamos a experiência, mas agora nós teremos uma orientação institucional sobre um tema tão delicado quanto a violência sexual contra crianças e adolescentes”, afirmou a delegada-geral da Polícia Civil, Daniela Maidel.
O programa tem três públicos-alvo: crianças, adolescentes e adultos, e cada um receberá as informações com uma metologia individualizada, sendo adultos e adolescentes em forma de palestras, cada qual com uma padronização, e crianças de forma lúdica, como o semáforo do corpo, que as ensina onde pode e onde não pode ser tocado.
“Vamos falar sobre as partes do corpo, sobre os cuidados com o toque, os limites, o que é um segredo, o que deve ser compartilha, quem são as pessoas de confiança, quais os cuidados hoje com a internet”, exemplificou a delegada Mariell.
O Governo do Estado apoiou o projeto Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente desde o início. A primeira-dama Virginia Mendes é madrinha do projeto. O governador Mauro Mendes esteve presente no lançamento do projeto nesta terça-feira e assinou um Protocolo de Intenções, com a promessa de investimento de mais de R$ 800 mil no projeto.
“Todas as nossas forças de segurança estão envidando esforços em mais uma ação importante, que é o combate à violência sexual contra a criança e o adolescente. Esse tipo de crime silencioso, que acontece, muitas vezes, dentro dos lares, precisa ser combatido, e de uma ação preventiva e educativa, para que, no menor indício de ocorrência, possa ser denunciado, antes que aconteça ocorrências maiores, traumas e sequelas”, enfatizou o governador.
O secretário de Estado de Justiça, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, destacou a importância da iniciativa e da união de todas as forças de segurança contra os crimes sexuais.
“Nos anos que trabalhei como delegado pude constatar que os crimes sexuais são uma triste realidade social. Precisamos alertar a nossa sociedade para que possamos evitar esses crimes, que ficam marcados para a vida toda nessas crianças e adolescentes. E para que projetos como esse se fortaleçam, os sistemas de Segurança, Justiça e Criminal precisam andar juntos, pois, com isso, quem ganha é a sociedade”, disse o secretário.
A delegada Mariell Antonini informou que as dinâmicas do projeto podem ser aplicadas para crianças de seis a 12 anos e as palestras dos adolescentes até os 18 anos, em locais como escolas, comunidades, condomínios, entre outros em que forem reunidos os públicos-alvo. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: [email protected].
Fonte: Policia Civil MT – MT
