Polícia Civil cumpre prisão contra autor de vários furtos em Porto Alegre do Norte

Um homem com extensa ficha criminal pelos crimes de furto e tráfico de drogas foi preso pela Polícia Civil, na quinta-feira (6.2), no município de Porto Alegre do Norte.

O suspeito, de 39 anos, teve o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça após investigação para apurar diversos crimes contra o patrimônio, ocorrido na cidade de Porto Alegre do Norte.

O investigado é apontado como autor de vários furtos qualificados. Um dos crimes ocorreu no dia 19 de janeiro deste ano, quando o criminoso e outro comparsa arrombaram a janela de uma residência e subtraíram produtos da casa.

Outro crime praticado pelo suspeito foi em uma lanchonete na madrugada do dia 22 de dezembro. Pelas imagens da câmera de segurança foi possível ver ele arrastando um balcão para ter acesso ao interior do estabelecimento.

Após cumprimento da ordem judicial de prisão preventiva, o preso foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

Conforme o delegado de Porto Alegre do Norte, Victor Donizete de Oliveira Pereira, essa prisão foi fundamental para garantir a ordem pública e proteger a população.

“O suspeito foi interrogado e ¿assumiu os crimes. ¿As investigações continuam para apurar o envolvimento de outras pessoas nos crimes”, destacou o delegado.

