Polícia Civil cumpre prisão contra investigado por estelionato e apropriação indébita

Um homem investigado pela Polícia Civil por estelionato e apropriação indébita foi preso, nesta quinta-feira (05.06), no município de Barra do Garças (509 km a leste de Cuiabá), em cumprimento de mandados judiciais.

O suspeito, de 36 anos, foi preso pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças, durante ação embasada nas ordens de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar.

Conforme apurado pela Derf de Barra do Garças, o homem, se passando por corretor, obteve valores expressivos de dinheiro por meio de promessas enganosas relacionadas à compra e venda de veículos.

O investigado utilizava as redes sociais e aplicativos de mensagens para atrair as vítimas, explorando a confiança delas com promessas de negócios vantajosos. Os crimes causaram prejuízo financeiro para as vítimas de aproximadamente R$ 98 mil.

Diante dos mandados judiciais decretados pela Justiça, o suspeito foi preso na residência dele. No local os policiais civis realizaram buscas e apreenderam provas documentais que auxiliarão no aprofundamento da investigação.

As diligências continuam em esclarecimento das atividades ilícitas e possível indiciamento do envolvido.

Fonte: Policia Civil MT – MT