Polícia Civil cumpre prisão preventiva de autores de tentativa de homicídio em frente a supermercado em Várzea Grande

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriu nesta sexta-feira (23.5), os mandados de prisão preventiva contra um casal envolvido em uma tentativa de homicídio, ocorrida na frente de um supermercado no bairro Vitória Régia em Várzea Grande.

A investigada, de 24 anos, e seu companheiro, policial militar, de 48 anos, tiveram os mandados de prisão preventiva decretados pela 1ª Vara Criminal de Várzea Grande pelo crime homicídio qualificado na forma tentada. A prisão do militar contou com o acompanhamento da Corregedoria da Polícia Miliar

A suspeita confessou a autoria dos fatos, relatando que tinha desentendimentos anteriores com a vítima. Já o militar confessou que acompanhava a companheira no dia dos fatos, porém negou a participação direta no ataque à vítima.

O crime ocorreu no dia 30 de abril, quando a vítima, como fazia rotineiramente, foi ao supermercado para comprar pão antes do serviço. No trajeto, ela percebeu que estava sendo seguida por uma caminhonete Toyota Hilux em que estavam os dois suspeitos.

A vítima foi abordada pelo casal na porta do estabelecimento, sendo inicialmente atingida com arma de choque e em seguida, por golpes de faca, nas costas e nos braços. O homicídio somente não se consumou porque a faca quebrou e a vítima conseguiu correr para dentro do supermercado.

No mesmo final de semana dos fatos, o casal compareceu à Central de Flagrantes de Cuiabá, na presença de advogado, não sendo possível realizar a prisão em flagrante dos suspeitos, em razão da apresentação espontânea.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a equipe da DHPP iniciou as investigações, por meio de análise de câmeras de segurança e oitivas de testemunhas, ficando evidente o envolvimento do casal no crime. As imagens do circuito de segurança do supermercado e do programa “Vigia Mais MT” são claras e robustas no sentido de demonstrar a perseguição, a atuação conjunta dos representados e a execução da tentativa criminosa.

Com base nas investigações, o delegado Olímpio da Cunha Fernandes Júnior representou pelos mandados de prisão preventiva dos suspeitos, que foi deferida pela Justiça, na noite de quinta-feira (22). As ordens judiciais foram cumpridas no início da tarde desta sexta-feira (23) pelos policiais da DHPP.

“As investigações constataram a ação criminosa bem como o modo de execução que transparece um risco social, já que o crime foi praticado durante o dia e em lugar público, diante de várias pessoas, sem o menor receio das consequências que poderiam advir desse fato”, disse o delegado.

Os autores da tentativa de homicídio foram conduzidos à delegacia para as providências cabíveis e posteriormente encaminhados para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT