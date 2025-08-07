SEGURANÇA
Polícia Civil cumpre prisão preventiva de homem de 64 anos que abusou dos próprios filhos em Rondonópolis
A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis, cumpriu, na tarde de quarta-feira (6.8), mandado de prisão preventiva contra um homem de 64 anos, por estupro de vulnerável dos próprios filhos. A ordem judicial foi expedida pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis.
O crime ocorreu em 2021, quando o idoso abusou sexualmente dos filhos, um menino e uma menina, menores de idade, sendo os fatos denunciados à Polícia.
Em 2023, a mãe das crianças, que já possuía medida protetiva, voltou à delegacia após identificar, nas redes sociais do suspeito, publicações contendo fotos e vídeos atuais de sua filha e outra menor em contextos romantizados. As postagens incluíam inclusive publicações recentes, com datas do próprio dia da denúncia.
A situação se agravou em abril de 2025, quando a mãe das vítimas procurou novamente a unidade policial informando que o suspeito continuava tentando se aproximar das crianças, oferecendo doces e presentes, além de insistir em levá-las consigo. As vítimas, ainda traumatizadas pelo ocorrido em 2021, demonstraram medo e insegurança, o que levou a família a mudar de residência para garantir a segurança dos menores.
Com o mandado de prisão expedido pela Justiça e diante da gravidade dos fatos e da reincidência na conduta, a equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher da Policia Civil em Rondonópolis iniciou imediatamente as diligências, conseguindo localizar o autor no momento em que ele chegava em sua residência.
Após ter a ordem judicial cumprida, o homem foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.
Operação Shamar
A prisão integra a Operação Shamar 2025, uma mobilização nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. A operação, que teve início no dia 1º de agosto, é realizada em alusão aos 19 anos da promulgação da Lei Maria da Penha, celebrados neste mês, e faz parte da campanha Agosto Lilás.
Durante a operação, as forças de segurança intensificam ações de repressão e prevenção, com foco no cumprimento de medidas protetivas, mandados de prisão e acolhimento às vítimas.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por violência doméstica contra ex-companheira
A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso cumpriu, na manhã desta quarta-feira (7.8), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 30 anos, por agredir sua ex-companheira, de 30 anos, em Diamantino, em 2019.
A prisão ocorreu após diligências locais, com o objetivo de identificar e prender o alvo da ação, que integra o cronograma da “Operação Shamar”, que está sendo intensificada em todo o mês de agosto, em que são cumpridos mandados de prisão e ações de enfrentamento à criminalidade, com foco especial em crimes contra mulheres.
Após a prisão, o homem foi encaminhado à unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Mobilização Nacional
As atividades que integram a Operação Shamar, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, fazem alusão a campanha “Agosto Lilás”, mês de reflexão e enfrentamento à violência contra a mulher.
Neste mês de agosto completa 19 anos da promulgação da Lei Maria da Penha (11.340/2006), um marco no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas para proteger as vítimas e punir os agressores.
Nome da Operação
Shamar é uma palavra hebraica que significa cuidar, guardar, proteger, vigiar e zelar.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Força Tática prende dupla por tráfico de drogas e apreende pacotes de maconha
Policiais militares da Força Tática prenderam uma mulher, de 19 anos, e um homem, de 22, por tráfico ilícito de drogas, nesta quarta-feira (6.8), em Cuiabá. Com os suspeitos, foram apreendidos dois pacotes grandes de maconha.
A equipe policial recebeu uma denúncia de comercialização de entorpecentes em uma residência no bairro Jardim dos Ipês. Uma equipe da Agência Local de Inteligência já monitorava o local, quando solicitou apoio dos policiais, que se deslocaram até o endereço.
Na abordagem, os policiais entraram na residência e localizaram um casal com um pacote grande de maconha. Questionados sobre a droga, a suspeita relatou à PM que iria entregá-lo a uma mulher.
Ainda na abordagem, a equipe questionou se haveria mais drogas na residência e a suspeita negou. Em buscas, os policiais encontraram mais um pacote contendo a mesma substância em um dos cômodos da casa, além de material para preparo.
Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Cuiabá, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.
*Sob supervisão Wellyngton Souza
Fonte: PM MT – MT
