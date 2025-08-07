Polícia Civil cumpre prisão preventiva de homem de 64 anos que abusou dos próprios filhos em Rondonópolis

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis, cumpriu, na tarde de quarta-feira (6.8), mandado de prisão preventiva contra um homem de 64 anos, por estupro de vulnerável dos próprios filhos. A ordem judicial foi expedida pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis.

O crime ocorreu em 2021, quando o idoso abusou sexualmente dos filhos, um menino e uma menina, menores de idade, sendo os fatos denunciados à Polícia.

Em 2023, a mãe das crianças, que já possuía medida protetiva, voltou à delegacia após identificar, nas redes sociais do suspeito, publicações contendo fotos e vídeos atuais de sua filha e outra menor em contextos romantizados. As postagens incluíam inclusive publicações recentes, com datas do próprio dia da denúncia.

A situação se agravou em abril de 2025, quando a mãe das vítimas procurou novamente a unidade policial informando que o suspeito continuava tentando se aproximar das crianças, oferecendo doces e presentes, além de insistir em levá-las consigo. As vítimas, ainda traumatizadas pelo ocorrido em 2021, demonstraram medo e insegurança, o que levou a família a mudar de residência para garantir a segurança dos menores.

Com o mandado de prisão expedido pela Justiça e diante da gravidade dos fatos e da reincidência na conduta, a equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher da Policia Civil em Rondonópolis iniciou imediatamente as diligências, conseguindo localizar o autor no momento em que ele chegava em sua residência.

Após ter a ordem judicial cumprida, o homem foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Operação Shamar

A prisão integra a Operação Shamar 2025, uma mobilização nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. A operação, que teve início no dia 1º de agosto, é realizada em alusão aos 19 anos da promulgação da Lei Maria da Penha, celebrados neste mês, e faz parte da campanha Agosto Lilás.

Durante a operação, as forças de segurança intensificam ações de repressão e prevenção, com foco no cumprimento de medidas protetivas, mandados de prisão e acolhimento às vítimas.

