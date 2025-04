Polícia Civil cumpre um mandado de prisão e outro de apreensão de menor de 16 anos

Um homem foi preso pela Polícia Civil no município de Cocalinho (MT). A prisão foi realizada, por volta das 15h30, desta sexta-feira (5), quando a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, no Centro de Referência de Assistência Social (Creas), do município.

Ao chegar ao local, os policiais realizaram a abordagem e, no momento da checagem documental, foi constatada a existência de um manado de prisão em aberto, em desfavor do indivíduo, então identificado por Cosme de Souza, pelo crime de peculato, cometido no município de Poxoréu (MT).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a ele, que foi conduzido à unidade policial para as providências legais cabíveis.

