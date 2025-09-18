Polícia Civil de Alto Boa Vista conclui inquérito e indicia homem por feminicídio majorado

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Alto Boa Vista, concluiu a investigação para apurar o feminicídio ocorrido no final do mês de agosto, no município de Novo Santo Antônio (1.063 km a nordeste de Cuiabá).

O autor do crime, de 28 anos, foi indiciado por feminicídio majorado em razão da vítima ser responsável por criança, pelo crime ter sido cometido na presença de descendente e pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O inquérito presidido pelo delegado de Alto Boa Vista, Daniel Antônio de Moura Neto, foi relatado e encaminhado ao Poder Judiciário com cópia ao Ministério Público Estadual, no dia 8 de setembro, para prosseguimento do processo criminal.

O indiciado encontra-se sob a custódia do Sistema Prisional, após se apresentar na Delegacia de Ribeirão Cascalheira dias depois de praticar o crime. Na ocasião foi cumprido o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia.

O feminicídio

A vítima, Maquiane de Brito Arruda, de 28 anos, foi morta no dia 28 de agosto, dentro de sua residência no bairro Vila Trindade, em Novo Santo Antônio.

Conforme apurado pela Polícia Civil, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e desferiu vários golpes de faca contra a ex-namorada.

Fonte: Policia Civil MT – MT