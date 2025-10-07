Polícia Civil de MT cumpre 36 ordens judiciais contra grupo que movimentou R$ 120 milhões com estelionato

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, na manhã desta terça-feira (7.10), 36 ordens judiciais no âmbito da “Operação Agrofraude”, expedidas pela 2ª Vara das Garantias de Goiânia (GO). A ação foi realizada em apoio à Polícia Civil de Goiás.

A operação foi deflagrada com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso especializado em estelionato qualificado pela fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ao todo foram cumpridos 17 mandados de prisão, 19 de busca e apreensão.

Na investigação, foram identificadas mais de 40 pessoas envolvidas e distribuídas em nove estados, sendo eles: Amazonas, Acre, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Piauí e Mato Grosso, cujos alvos estavam concentrados nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande e Campo Verde.

Com o andamento da investigação, os policiais identificaram que o grupo agia aplicando golpes do falso intermediário de comercialização de grãos de milho. Estima-se que o prejuízo tenha alcançado R$ 1 milhão das últimas vítimas, todas da região da cidade de Rio Verde, em Goiás, e que, em cinco anos, o grupo já teria movimentado mais de R$ 120 milhões.

Em Mato Grosso, a operação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, com apoio de demais unidades da Diretoria Atividades Especiais (DAE) e da Diretoria Metropolitana, sendo empregados 85 policiais e 19 viaturas.

Fonte: Policia Civil MT – MT