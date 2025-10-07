SEGURANÇA
Polícia Civil de MT cumpre 36 ordens judiciais contra grupo que movimentou R$ 120 milhões com estelionato
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, na manhã desta terça-feira (7.10), 36 ordens judiciais no âmbito da “Operação Agrofraude”, expedidas pela 2ª Vara das Garantias de Goiânia (GO). A ação foi realizada em apoio à Polícia Civil de Goiás.
A operação foi deflagrada com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso especializado em estelionato qualificado pela fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ao todo foram cumpridos 17 mandados de prisão, 19 de busca e apreensão.
Na investigação, foram identificadas mais de 40 pessoas envolvidas e distribuídas em nove estados, sendo eles: Amazonas, Acre, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Piauí e Mato Grosso, cujos alvos estavam concentrados nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande e Campo Verde.
Com o andamento da investigação, os policiais identificaram que o grupo agia aplicando golpes do falso intermediário de comercialização de grãos de milho. Estima-se que o prejuízo tenha alcançado R$ 1 milhão das últimas vítimas, todas da região da cidade de Rio Verde, em Goiás, e que, em cinco anos, o grupo já teria movimentado mais de R$ 120 milhões.
Em Mato Grosso, a operação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, com apoio de demais unidades da Diretoria Atividades Especiais (DAE) e da Diretoria Metropolitana, sendo empregados 85 policiais e 19 viaturas.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil lança projeto “Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente”
A Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis, lança, nesta terça-feira (7.10), às 13h30, no Auditório Ponce Arruda, no Palácio Paiaguás, o projeto “Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente”.
A solenidade contará com a presença da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, do secretário de Segurança Pública, coronel César Roveri, da delegada-geral da Polícia Civil, Daniela Maidel, entre outras autoridades e representantes da sociedade civil organizada.
O projeto é destinado à prevenção e combate à violência sexual infantojuvenil, levando conhecimento a três públicos-alvo: crianças, adolescentes e pais.
Serviço | Lançamento do projeto “Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente”
Quando: 07 de outubro, às 13h30
Onde: Auditório Ponce de Arruda, Palácio Paiaguás, Cuiabá
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar conduz dois faccionados e apreende porções de maconha e pasta base em Sinop
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 11º Batalhão prenderam um homem, de 18 anos, e apreenderam um adolescente, de 17 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite deste domingo (5.10), em Sinop. Os dois suspeitos foram identificados como membros de facção criminosa e, com eles, foram apreendidas porções de maconha e pasta base.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do GAP do 11º BPM recebeu uma denúncia anônima de que membros de uma facção criminosa estariam utilizando uma área de mata, nos fundos de um residencial, para a separação e venda de entorpecentes na cidade.
Os militares foram até a região informada e encontraram o adolescente, no local. O menor tentou correr ao ver as viaturas e foi detido pela PM. Com ele, estava uma mochila contendo porções de maconha, pasta base de cocaína, balança de precisão e dois rádios comunicadores.
Questionado pelos policiais, o adolescente confirmou as informações da denúncia e que estava no local pegando as drogas que ele venderia durante a semana. O menor recebeu voz de prisão e foi conduzido na viatura para a delegacia da cidade.
Durante o deslocamento, o suspeito reconheceu um homem, que estava em um bar, e que também fazia parte de sua quadrilha. Os policiais pararam no local e fizeram abordagem ao segundo suspeito, que estava portando mais porções de maconha e pasta base de cocaína.
A equipe do GAP deu voz de prisão ao homem, que tentou resistir às ordens policiais e agredir um dos militares, sendo rapidamente imobilizado e algemado pela PM.
Diante da situação, os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia da cidade, junto do material apreendido, para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil de MT cumpre 36 ordens judiciais contra grupo que movimentou R$ 120 milhões com estelionato
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Frente Parlamentar de Apoio ao Produtor de Leite encerra atividades com resultados e experiências internacionais
Wilson Santos assegura R$ 2 milhões para a saúde em Cuiabá
Várzea Grande intensifica fiscalização no Cristo Rei e áreas centrais para garantir acessibilidade
Segurança
Polícia Civil de MT cumpre 36 ordens judiciais contra grupo que movimentou R$ 120 milhões com estelionato
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, na manhã desta terça-feira (7.10), 36 ordens judiciais no âmbito da “Operação Agrofraude”,...
Polícia Civil lança projeto “Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente”
A Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis, lança, nesta terça-feira (7.10),...
Polícia Militar conduz dois faccionados e apreende porções de maconha e pasta base em Sinop
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 11º Batalhão prenderam um homem, de 18 anos, e apreenderam um adolescente,...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil5 dias atrás
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
-
Brasil5 dias atrás
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
COP30: executivo lista 3 desafios logísticos que estarão em pauta
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Dislipidemia: o inimigo silencioso do coração
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Valor da UPF atualizado em outubro de 2025
-
Várzea Grande5 dias atrás
SEM INTERNET
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Governo e mercado divergem em números da economia
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde envia orientações a todos os estados para notificação imediata de casos suspeitos de intoxicação por metanol