Polícia Civil de MT cumpre buscas em Rio de Janeiro e São Paulo em investigação de estelionato

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, cumpriu, na manhã desta quinta-feira (23.1), oito mandados de busca e apreensão em residências localizadas em Nova Iguaçu (RJ) e São Vicente (SP), dentro de investigações que apuram crimes de estelionato e lavagem de capitais.

O caso teve início em 04 de janeiro de 2023, quando uma vítima foi enganada por uma pessoa que se passou por funcionário do Banco do Brasil. O criminoso obteve acesso a dados sensíveis da vítima e realizou diversas transações fraudulentas, que resultaram em um prejuízo de R$ 110 mil. Parte do valor foi transferida para a conta de um dos investigados no banco C6 S.A.

Após diligências iniciais, a equipe policial conseguiu bloquear R$ 39.846,68 na conta do infrator e identificou uma complexa rede de movimentações financeiras, envolvendo diversos suspeitos e contas bancárias. A quebra de sigilo bancário sequencial foi fundamental para rastrear o percurso do dinheiro ilícito.

Com base nas evidências, a Polícia Civil representou pela busca e apreensão e afastamento de sigilo telefônico, medidas que foram integralmente deferidas pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de (Nipo) Cuiabá. As buscas foram realizadas, nesta manhã, nas cidades de Nova Iguaçu (RJ) e São Vicente (SP).

Durante as buscas, foram apreendidos materiais eletrônicos, como celulares e computadores, que serão analisados para extração de dados relevantes às investigações. As investigações estão em andamento, e a Polícia Civil segue empenhada em identificar todos os envolvidos e recuperar os valores subtraídos.

