Polícia Civil de MT forma 45 novos delegados nesta quarta-feira (30)

O governador Mauro Mendes entregou, nesta terça-feira (29.03), as obras de construção da Escola Técnica Estadual de Cáceres. Foram investidos R$ 15 milhões nessa obra, que ficou paralisada por 10 anos e foi retomada na atual gestão, em 2019. A unidade vai atender toda a Região Oeste do Estado.

A obra faz parte de um pacote de investimentos realizados pelo Governo de Mato Grosso no município de Cáceres (225 km a oeste de Cuiabá), com investimento total de R$ 251 milhões, em três anos. São recursos que contemplam infraestrutura, educação, saúde, assistência social e agricultura familiar.

“Essa é a primeira escola técnica a ser inaugurada, de um total de oito que estavam paralisadas e nós retomamos, assim como tantas outras obras no Estado. Essa escola vai qualificar pessoas diretamente vocacionadas ao trabalho. Mas primeiro vamos identificar qual a demanda de mão de obra que está faltando na região e ofertar cursos conforme essa demanda, para que as pessoas não saiam daqui só com o diploma, mas sim com uma profissão e, se possível, com emprego”, destacou o governador.

A prefeita de Cáceres, Eliene Liberato Dias, destacou o momento histórico para o município, que vai conseguir disponibilizar formação técnica para jovens e adultos e aumentar as oportunidades no mercado de trabalho.

“Quantos governos passaram e não conseguiram concluir essa obra, que ficou só na promessa. Então, o sentimento que nós temos hoje é de gratidão, porque o governo estadual está dando conta do recado, está oferecendo apoio aos prefeitos com serviços de qualidade ao cidadão, tudo isso, com muita seriedade, comprometimento e sensibilidade, além da escola técnica, nunca o Estado investiu tanto em Cáceres em ações e obras que vão beneficiar toda a região oeste”, comemorou a gestora.

O deputado estadual Max Russi destacou a importância da inauguração da escola técnica de Cáceres após 12 anos de espera, desde a assinatura para o início da obra em 2010.

“Esse atraso gerou inúmeros prejuízos à sociedade. Não temos como mensurar as perdas que essa demora provocou, aliás, era muito comum os gestores no passado receberem recurso, iniciar a obra e não ter o comprometimento de terminar. Felizmente, o atual governo estadual vem demonstrando muita seriedade e eficiência na gestão do dinheiro público e vem concluindo vários ‘esqueletos’ deixados por gestões passadas. São obras importantes, como essa, obras na saúde, na educação e na infraestrutura”, reforçou o parlamentar.

A unidade de ensino é uma das oito escolas padrão, lançadas pelo Governo Federal, em parceria com o Governo de Mato Grosso, em 2010. Além da escola de Cáceres, o Governo também investiu para a retomada das escolas técnicas localizadas nos municípios de Água Boa, Campo Verde, Juara, Matupá, Primavera do Leste, Sorriso e Cuiabá, que também será entregue nesta terça-feira (29.03). Cada unidade possui capacidade para 1,5 mil alunos, nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Conforme o secretário de Ciêndia, Tecnologia e Inovação, Nilton Borgato, a previsão é de que as aulas comecem no segundo semestre deste ano, ofertando 600 vagas para cursos profissionalizantes, como para Guia de Turismo. No local, também será ofertado, por meio de um Termo de Cooperação Técnica, o curso de Medicina da Unemat.

“Só conseguimos retomar essa obra graças a determinação do nosso governador Mauro Mendes, que mudou o rumo dessa história aqui em Cáceres. Eu já fui prefeito em Mato Grosso e quem dera se na minha época tivesse um governador que trabalhasse dessa forma, com essa responsabilidade. O compromisso desse governo não é só fazer obra, mas qualificar e preparar o cidadão para que ele possa contribuir com sua renda familiar e com seu município”.

A escola técnica de Cáceres possui dois pavimentos divididos em 11 laboratórios profissionalizantes, laboratório especial, 12 salas de aula, auditório com 148 lugares, biblioteca, refeitório, centro de convivência, ginásio poliesportivo coberto, área administrativa e estacionamento.

Convênio com município

Durante a solenidade, o governador assinou convênio com a prefeitura para asfaltamento, drenagem e sinalização da Rua Membeca, em um trecho de 11.703,05 m². O investimento do Estado é de R$ 5,9 milhões e a contrapartida da Prefeitura de R$ 437,1 mil.

“Quando assumi o governo, havia tanto a ser feito, tanta confusão, que era desesperador, mas também vimos uma luz no fim do túnel, por isso, tenho que agradecer o apoio de toda a equipe e também dos grandes parceiros, como a Assembleia Legislativa, para conseguir resolver os problemas, organizar a casa, ou seja, reequilibrar as contas e a partir disso poder reconstruir a história deste Estado. Estamos trabalhando ‘com mãos de ferro’ para poder devolver todos os impostos pagos pelo cidadão em ações, obras e serviços de boa qualidade, de modo que efetivamente melhore a vida das pessoas”, completou o governador.

Mais investimentos

Do total de investimentos do governo no município, se destacam a retomada das obras da ZPE, asfaltamento da MT-343, que estão em andamento, a entrega da ampliação de leitos no Hospital Regional, além de convênios firmados com o município para reforma e construção do terminal de passageiros do aeroporto municipal, entre muitos outros. Confira:

Obra Valor Situação Construção do Terminal de Passageiros e execução de obras de readequação da pista do Aeroporto Regional; restauração e implantação de pavimentação da rodovia MT-343 e de estradas vicinais; substituição de pontes de madeira por aduelas de concreto em estradas não pavimentadas do Município; além da reforma do Estádio Municipal Luiz Geraldo Silva, do Ginásio Didi Profeta, do Mini Estádio de Futebol Jardim Paraíso e da Praça Duque de Caxias. R$ 58,6 MILHÕES CONVÊNIOS (com a prefeitura municipal em andamento) Pavimentação da MT 343 trecho Cáceres a Barra do Bugres R$ 23,1 MILHÕES CONCLUÍDA Pavimentação da MT 343 trecho Cáceres a Porto Estrela 24,6 km asfalto R$ 20,8 MILHÕES CONCLUÍDA Obra de implantação da urbanização do loteamento do Distrito Industrial da ZPE R$ 20 MILHÕES EM LICITAÇÃO ZPE (total) R$ 16 MILHÕES EM ANDAMENTO (1ª ETAPA – ÁREA ADMINISTRATIVA) 80% CONCLUÍDA) Escola Técnica Estadual R$ 15 MILHÕES CONCLUÍDA Restauração e implantação de pavimentação em mais de 30km da rodovia MT-343, no trecho entre Porto Estrela e o entroncamento com MT-246, em Barra do Bugres R$ 14,8 MILHÕES CONVÊNIO (com a prefeitura municipal em andamento) Orla turística R$ 14 MILHÕES AUTORIZADA E NÃO LICITADA Reforma do Estádio Municipal Luiz Geraldo Silva, do Ginásio Didi Profeta, do Mini Estádio de Futebol Jardim Paraíso e da Praça Duque de Caxias R$ 11,5 MILHÕES CONVÊNIO (com a prefeitura municipal em andamento) Obras de readequação do Aeroporto R$ 7 MILHÕES CONVÊNIO (R$ 4,9 milhões do Fundo Nacional de Aviação Civil e restante Programa Mais MT – Aeródromos Públicos) Escola nova no Residencial Universitário R$ 7,4 MILHÕES NÃO INICIADO Convênio com a Prefeitura para pavimentação, drenagem e sinalização na Rua Membeca R$ 5,9 MILHÕES AUTORIZADO CONVÊNIO Construção de Centro Regional de Desenvolvimento Esportivo da Região Oeste R$ 5,1 MILHÕES EM PROJETO Ampliação de 20 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI R$ 5 MILHÕES CONCLUÍDO Aquisição de equipamentos hospitalares para Hospital Regional R$ 4,2 MILHÕES CONCLUÍDO Construção de pontes de Concreto na MT 343 no córrego Taquaral R$ 2,1 MILHÕES CONCLUÍDO Manutenção Predial bloco 1 e 2 da Unemat R$ 2,7 MILHÕES EM ANDAMENTO Substituição de 11 pondes de madeira por aduelas de concreto em estradas não pavimentadas nos bairros Roça Velha e Vila Sadia R$ 2,5 MILHÕES CONVÊNIO (com a prefeitura municipal em andamento) Construção de ponte de concreto sobre o Rio Jauquara, em Porto Estrela, com 71,10m e largura de 4,5m R$ 2,5 MILHÕES CONVÊNIO (com a prefeitura municipal em andamento) Construção do bloco 3 de laboratórios da Unemat R$ 2,4 MILHÕES CONCLUÍDO Aquisição de 4 ônibus para a Unemat R$ 2,3 MILHÕES CONCLUÍDO Fomento de 21 projetos culturais pela Lei Aldir Blanc R$ 975 MIL CONCLUÍDO Programa Vem Ser mais Solidário – 10.400 cestas básicas em 2021 R$ 874,6 MIL CONCLUÍDO Construção de Base Operacional Posto do Limão Gefron R$ 650 MIL CONCLUÍDO Entrega de 01 viatura autotanque Corpo de Bombeiros R$ 638,9 MIL CONCLUÍDO Cessão de uso de 01 motoniveladora R$ 602 MIL CONCLUÍDO Modernização do Escritório Regional de Saúde R$ 400 MIL CONCLUÍDO Aquisição de 02 ambulância para o Hospital Regional R$ 398,2 MIL CONCLUÍDO Construção do herbário do Pantanal para Unemat R$ 396,8 MIL CONCLUÍDO Construção dos Centros de Comunicação de Pesquisa da Pós-graduação R$ 332 MIL CONCLUÍDO Construção de Rede de Distribuição de Energia em alta tensão R$ 306 MIL CONCLUÍDO Programa Vem Ser mais Solidário – 3.200 cestas básicas em 2020 R$ 266,6 MIL CONCLUÍDO Reforma e ampliação Indea R$ 200,5 MIL CONCLUÍDO Reparos e adequações em salas de aulas na E.E. 11 de Março R$ 159,9 MIL CONCLUÍDO Reparos na E.E. Prof. Natalino Ferreira Mendes R$ 154 MIL EM ANDAMENTO Aquisição de 232 mobiliários hospitalares para Hospital Regional R$ 120,4 MIL CONCLUÍDO Programa Aconchego -Entrega de 3.200 cobertores 2021 R$ 106,4 MIL CONCLUÍDO Programa Aconchego – entrega de 2.200 cobertores 2020 R$ 69,9 MIL CONCLUÍDO Reparos e adequações na E.E. Desembargador Gabriel P. Arruda R$ 73,9 MIL CONCLUÍDO Aquisição de veículo para APAE R$ 65 MIL CONCLUÍDO

TOTAL INVESTIDO: R$ 251.090.100,00

Data da pesquisa 28/03/2022

Fonte das obras concluídas: Sistema Entregas e Convênios Firmados