SEGURANÇA

Polícia Civil de MT prende pai e filho que cometeram chacina no ano de 2020 em Colniza

19/09/2025

Pai e filho, autores da chacina que matou quatro pessoas no ano de 2020 no município de Colniza, foram presos na quinta-feira (18.9), no Estado de Rondônia, após investigação da Polícia Civil de Mato Grosso para apurar o paradeiro dos procurados.

Ambos estavam com os mandados judiciais de prisão preventiva, expedidos pela Justiça, e foram localizados pelos policiais civis da Gerência Estadual de Polinter e Capturas com apoio da Delegacia Regional de Juína.

Homicídios

O crime ocorreu na noite do dia 3 de janeiro de 2020, em uma residência no centro de Colniza. No local foram apreendidas armas de fogo, munições e porção de drogas.

As vítimas foram identificadas como: Matheus Lucas Nascimento Lag, Ronei Vitorino da Silva, Julio Amorim dos Santos e Adenilson Figueiredo Magalhães.

Conforme apurado pela Delegacia de Colniza na época, os homicídios foram motivados por disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

Localização

Desde então foragidos, o Núcleo de Inteligência (NI) da Polinter vinha realizando diligências e através das técnicas de investigação foi possível descobrir que pai e filho estavam escondidos em Rondônia.

Com base nos indícios, as equipes da Polinter e da Delegacia Regional de Juína descolaram até o estado vizinho visando dar cumprimento às ordens judiciais. Durante campana nas cidades de Arari e Ji-Paraná, os policiais civis conseguiram efetuar as prisões.

A primeira prisão ocorreu em um estabelecimento comercial no bairro Primavera, em Ji-Paraná, onde o pai foi surpreendido. Durante a abordagem ele apresentou documento falso com o nome de outra pessoa.

Em seguida, o filho foi preso em uma residência no bairro Parque São Pedro, também em Ji-Paraná. Na ocasião, ao perceber a presença dos policiais civis ele tentou fugir, mas foi contido.

Na casa foi apreendida uma arma de fogo (espingarda calibre 12) sem numeração e sem marca aparente, além de cinco munições do mesmo calibre.

Ato contínuo pai e filho foram levados até a Delegacia de Polícia de Ji-Paraná. Os conduzidos tiveram as ordens judiciais devidamente cumpridas, bem como foram autuados em flagrante, o pai por uso de documento falso e o filho por posse ilegal de arma de fogo.

Após a confecção dos autos, pai e filho foram apresentados em audiência de custódia na Comarca de Ji-Paraná, ficando à disposição do Poder Judiciário.

SEGURANÇA

A Polícia Civil prende dois por tráfico em Santo Antônio do Leverger

1 hora atrás

19/09/2025

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Santo Antônio do Leverger, juntamente com a 3ª Companhia Independente da Polícia Militar de Santo Antônio do Leverger cumpriram nesta sexta-feira (19.9), oito mandados de busca e apreensão contra o crime organizado, que culminou na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido.

Na operação foram apreendidos 23 aparelhos celulares, aproximadamente R$ 4 mil em dinheiro, 19 porções análogas a pasta base de cocaína, três porções de substância análoga a maconha, dois veículos, sendo um carro e uma moto.

Foram empregados na operação oito policiais civis e 18 policiais militares, além do apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

A Operação faz parte do Programa Tolerância Zero contra as Facções Criminosas do Governo do Estado e da Operação Inter Partes da Polícia Civil.

SEGURANÇA

Polícia Militar prende dois homens com drogas e arma de fogo em Confresa

2 horas atrás

19/09/2025

Dois homens foram presos pela Polícia Militar por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, na noite desta quinta-feira (18.9), no município de Confresa. Com a dupla, foram apreendidas 11 porções grandes de cocaína, uma arma de fogo e R$ 1,1 mil em dinheiro proveniente da venda das drogas.

Durante policiamento na cidade, a PM recebeu denúncias anônimas sobre a movimentação de usuários de drogas em um bar da cidade. Segundo as informações, um homem seria responsável por fazer a venda dos entorpecentes no local.

No local indicado, os militares encontraram dois homens, que fugiram para os fundos do estabelecimento ao verem as viaturas policiais. Os suspeitos foram acompanhados e detidos, sendo encontrado com eles as porções de drogas e a quantia em dinheiro.

Questionados sobre as drogas, um dos homens afirmou ser o proprietário do entorpecente. Ele ainda disse que possuía mais materiais ilegais guardados em sua casa, incluindo uma arma de fogo.

Os militares seguiram até a residência do suspeito e encontraram uma arma de fogo de calibre 22 com seis munições. O objeto não possuía documentação.

Diante da situação, os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos até a delegacia da cidade, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

