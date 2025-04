Polícia Civil de MT recebe visita da Diretoria do Fundo Nacional de Segurança Pública

A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (14.4), a Operação Trinca Sombria, para realizar a prisão de suspeitos de render e roubar uma família no começo da manhã, em Tangará da Serra.

O crime ocorreu por volta das 05h45, quando três homens armados e encapuzados invadiram a casa da família, no bairro Jardim Rio Preto. Eles renderam pai, mãe e filha, que foram amarrados com cordas e roupas. Os suspeitos roubaram joias, dinheiros e celulares. Sob constante ameaça, os ladrões também pegaram as senhas das vítimas e realizaram transações bancárias via Pix, totalizando R$ 12.700.

A Polícia Civil iniciou as investigações sobre o caso logo depois de ser acionada e conseguiu identificar um dos autores do crime. Ele estava com as roupas que ele usava no momento do crime. O segundo suspeito foi localizado em seguida.

Com os dois, a equipe da Derf Tangará conseguiu recuperar parte do dinheiro roubado e apreendeu uma arma de fogo falsa utilizada no crime, além de objetos roubados de outra vítima, que foi alvo dos suspeitos na última sexta-feira (11.4). Na ocasião, foi empregado a mesma tática – invasão da residência ao amanhecer, rendição das vítimas e uso de violência para obtenção de senhas bancárias.

Os suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos para à delegacia. As buscas continuam para prender o terceiro suspeito, que já está identificado.

Fonte: Policia Civil MT – MT