Polícia Civil de Nova Bandeirantes prende foragido da Justiça

“Acredito que estamos no caminho certo, buscando um policiamento de proximidade com a sociedade e com o objetivo de servir a população”, avaliou o coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco sobre a Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas da Polícia Militar de Mato Grosso.

A declaração aconteceu na manhã desta segunda-feira (14.4), durante entrevista ao Jornal da CBN, da Rádio CBN de Cuiabá. Na ocasião, o comandante-geral da Polícia Militar destacou os números e o crescimento das ações ostensivas, desde novembro do ano passado.

“Desde o dia do lançamento da operação, não teve um dia que não houve uma ação da Polícia Militar, na Capital e no interior. Antes do programa Tolerância Zero, no mesmo período, tínhamos apenas 3,5 toneladas de drogas e, hoje em dia, após o programa, estamos com quase 12 toneladas de drogas apreendidas. Tivemos redução de 33% no número de homicídios no Estado e praticamente zeramos roubos de cargas em áreas rurais”, enfatiza o coronel Fernando.

O comandante-geral da Polícia Militar também destacou as ações e investimentos realizados pelo Governo do Estado desde o início da gestão, em 2019.

“O governador Mauro Mendes tem feito investimentos na segurança pública, como, por exemplo, na comunicação interna, que anos atrás podia ser copiada por qualquer pessoa, mas com o investimento de quase R$ 98 milhões, hoje temos uma comunicação de rádio criptografada, que conseguimos falar no Estado todo e serve como efeito surpresa para a criminalidade. Temos o programa Vigia Mais MT, que é um investimento muito forte na segurança pública, monitorando nossos municípios e apresentando resultados importantes para o Estado, na solução de crimes”, pontua o coronel.

Por fim, sobre os resultados da Operação Tolerância Zero ao longo de mais de quatro meses de programa, o coronel Fernando declarou que as forças de segurança estão combatendo as facções criminosas e que os resultados são claros demonstrando que a estratégia e os investimentos do Governo de Mato Grosso têm sido os mais eficazes no combate ao crime.

“Os investimentos em armamentos, são os melhores do país. Acredito que estamos no caminho certo, agradeço a Deus pela oportunidade de fazer parte dessa equipe junto com o governador Mauro Mendes e o secretário Roveri, com essa tropa comprometida da Polícia Militar que não mede esforços para bem servir a população. Temos procurado buscar estratégias novas a todo momento para que a gente possa estar combatendo e mantendo nosso Estado seguro para as pessoas poderem ir e vir com segurança”, finalizou o comandante-geral da PMMT, em sua entrevista.

Fonte: PM MT – MT