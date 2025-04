Polícia Civil deflagra operação contra acusados de comandar o tráfico de drogas em Ponte Branca

Policiais militares do 24ª Batalhão prenderam, neste domingo (27.4), um homem, de 40 anos, por ameaçar com de arma de fogo o proprietário de uma churrascaria, de 62 anos, no Distrito Industrial, em Cuiabá. As equipes apreenderam uma espingarda artesanal calibre .32 e munições.

Durante rondas pela região, em decorrência da Operação Tolerância Zero, as equipes foram acionadas por testemunhas para se deslocarem até o pátio do estabelecimento comercial, localizado às margens da BR-364.

No local, os militares foram informados de que o suspeito teria ameaçado o proprietário com uma arma de fogo. Ele fugiu em um veículo modelo SpaceFox, preto. Após a denúncia, as equipes intensificaram o policiamento na região, localizaram o carro e identificaram o suspeito nas proximidades da rodovia federal.

O homem tentou fugir da abordagem, mas foi detido em seguida. Em busca veicular, foram encontrados espingarda artesanal e munições. O suspeito era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. Diante dos fatos, foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT