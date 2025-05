Polícia Civil deflagra operação contra facção criminosa atuante na PCE

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), com apoio da Diretoria de Inteligência e Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), deflagrou no final da tarde de quinta-feira (29.5) a Operação Parakletos, com o objetivo de desarticular uma facção criminosa atuante no interior e fora da Penitenciária Central do Estado (PCE).

A operação foi deflagrada exclusivamente no interior da unidade prisional, com cumprimento de 13 ordens judiciais, sendo seis mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão. As buscas resultaram na apreensão de porções de entorpecentes.

A ação integra a Operação Inter Partes, que faz parte do planejamento estratégico da Polícia Civil no enfrentamento ao crime, dentro do Programa Tolerância Zero, instituído pelo Governo do Estado de Mato Grosso, voltado ao combate sistemático das facções criminosas que atuam em território mato-grossense.

A investigação conduzida pela Denarc identificou lideranças criminosas que, mesmo reclusas, mantinham atuação ativa na coordenação do tráfico de drogas, movimentação financeira ilícita e articulação de ordens dentro da estrutura da facção criminosa, inclusive tráfico de drogas no interior do Sistema Penal.

Entre os principais alvos está uma das lideranças da facção, que se comunicava com comparsas por meio de aplicativos criptografados, organizava repasses bancários e chegou a gravar vídeos de dentro da cela. Também foram identificados outros membros com papel estratégico na organização.

Fonte: Policia Civil MT – MT