Polícia Civil deflagra operação contra faccionados envolvidos com execuções, tráfico de drogas e extorsões a comerciantes

Policiais militares do 6º Comando Regional prenderam uma mulher e três homens por tráfico ilícito de drogas, nesta segunda-feira (5.5), em Glória D’Oeste. Na ação, foram apreendidas folhas de coca, tabletes de skunk e uma quantia de R$ 3,5 mil em dinheiro.

Durante patrulhamento, a equipe policial flagrou um veículo Gol estacionado no acostamento da rodovia e uma mulher em atitude suspeita entrando na mata. Os policiais fizeram a abordagem e localizaram uma mochila com uma porção com folhas de coca e um tablete de maconha.

Em seguida, a equipe flagrou outros três homens que fugiram pela mata. Os policiais acionaram apoio da Força Tática e a equipe de inteligência, que localizaram os suspeitos na área urbana da cidade, em frente a uma residência.

Com os suspeitos, uma quantia em dinheiro foi encontrada e uma outra mochila contendo sete tabletes de substância análoga a skunk.

Os policiais identificaram que os suspeitos fazem parte de uma facção criminosa e que têm passagens criminais por receptação e tráfico de drogas.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

*Sob supervisão Wellyngton Souza

Fonte: PM MT – MT