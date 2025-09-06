Polícia Civil deflagra operação contra investigados por homicídio e ocultação de cadáver em Guiratinga

A Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou na sexta-feira (5.9), a Operação Canto da Sereia, para cumprimento de mandados judiciais relacionados ao desaparecimento e homicídio e ocultação de cadáver ocorrido em julho deste ano em Guiratinga.

Na operação foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar, resultando na prisão de duas pessoas e na apreensão de aparelhos celulares que serão encaminhados para perícia.

Os alvos das ordens de prisão, um homem, de 31 anos, foi preso em Guiratinga. A segunda, uma jovem, de 19 anos, foi localizada e presa na cidade de Tesouro. O terceiro procurado, de 21 anos, encontra-se foragido.

A Operação Canto da Sereia contou com o apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, e integra a Operação Inter Partes, desenvolvida dentro do programa Tolerância Zero, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado o enfrentamento às facções criminosas em todas as regiões do Estado.

O crime

A vítima, de 19 anos, chegou em Mato Grosso no início do mês de julho e desapareceu no dia 16 do corrente mês. Conforme um familiar, no dia 12 de julho a vítima contou que iria encontrar uma mulher em uma praça na Avenida Presidente Dutra, no bairro Tancredo Neves, e desde então não fez mais contato com a família.

Diante das informações, os policiais civis da Delegacia de Guiratinga passaram a diligenciar para apurar os fatos, e descobriram que a vítima havia enviado um pedido de amizade pela rede social à uma jovem de 19 anos, cujo perfil continha uma fotografia com gesto associado a uma facção criminosa rival.

Razão pela qual um criminoso, de 21 anos, integrante de facção criminosa, marcou para a jovem um encontro com a vítima, que ao chegar no local combinado foi recebido pela jovem e levado até uma residência, onde dois homens o aguardavam.

Então a vítima foi submetida à tortura e executada. O corpo do jovem continua desaparecido.

A Polícia Civil de Mato Grosso segue empenhada em localizar o corpo da vítima e garantir a responsabilização de todos os envolvidos no crime.

Fonte: Policia Civil MT – MT