SEGURANÇA
Polícia Civil deflagra operação contra investigados por homicídio e ocultação de cadáver em Guiratinga
A Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou na sexta-feira (5.9), a Operação Canto da Sereia, para cumprimento de mandados judiciais relacionados ao desaparecimento e homicídio e ocultação de cadáver ocorrido em julho deste ano em Guiratinga.
Na operação foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar, resultando na prisão de duas pessoas e na apreensão de aparelhos celulares que serão encaminhados para perícia.
Os alvos das ordens de prisão, um homem, de 31 anos, foi preso em Guiratinga. A segunda, uma jovem, de 19 anos, foi localizada e presa na cidade de Tesouro. O terceiro procurado, de 21 anos, encontra-se foragido.
A Operação Canto da Sereia contou com o apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, e integra a Operação Inter Partes, desenvolvida dentro do programa Tolerância Zero, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado o enfrentamento às facções criminosas em todas as regiões do Estado.
O crime
A vítima, de 19 anos, chegou em Mato Grosso no início do mês de julho e desapareceu no dia 16 do corrente mês. Conforme um familiar, no dia 12 de julho a vítima contou que iria encontrar uma mulher em uma praça na Avenida Presidente Dutra, no bairro Tancredo Neves, e desde então não fez mais contato com a família.
Diante das informações, os policiais civis da Delegacia de Guiratinga passaram a diligenciar para apurar os fatos, e descobriram que a vítima havia enviado um pedido de amizade pela rede social à uma jovem de 19 anos, cujo perfil continha uma fotografia com gesto associado a uma facção criminosa rival.
Razão pela qual um criminoso, de 21 anos, integrante de facção criminosa, marcou para a jovem um encontro com a vítima, que ao chegar no local combinado foi recebido pela jovem e levado até uma residência, onde dois homens o aguardavam.
Então a vítima foi submetida à tortura e executada. O corpo do jovem continua desaparecido.
A Polícia Civil de Mato Grosso segue empenhada em localizar o corpo da vítima e garantir a responsabilização de todos os envolvidos no crime.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende mulher com dois mandados de prisão
Uma mulher procurada por dois mandados de prisão, foi presa pela Polícia Civil, na tarde de sexta-feira (5.9), na zona rural do município de Vila Rica.
A foragida, de 42 anos, foi surpreendida pelos policiais civis da Delegacia de Vila Rica, em uma propriedade rural, após diligências investigativas para apurar o seu paradeiro.
A primeira ordem judicial expedida contra a suspeita é referente a condenação pelo crime de homicídio qualificado. O segundo mandado foi decretado pelo descumprimento de medidas judiciais, como uso obrigatório de monitoramento eletrônico.
No entanto, a mulher desligou a tornozeleira. O equipamento foi desativado sem autorização, bem como a suspeita deixou de comparecer em juízo contrariando as determinações da execução penal.
Diante dos mandados a equipe conseguiu localizar a mulher. Ela foi conduzida até a Delegacia de Vila Rica para as providências cabíveis e posteriormente colocada à disposição do Poder Judiciário.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende idoso procurado por tentativa de homicídio
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, prendeu na quinta-feira (4.9), um idoso procurado pelo crime de tentativa de homicídio.
O foragido, de 61 anos, estava com a prisão preventiva decretada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis. O suspeito que será levado a júri popular, não havia sido localizado para comparecer às intimações judiciais.
Durante investigação a equipe da DHPP apurou que o procurado estava conduzindo um caminhão na região do bairro Distrito Industrial, onde realizaria o descarregamento de uma carga.
Diante das informações, os policiais civis passaram a diligenciar e conseguiram localizar o idoso, o qual foi preso por força do mandado judicial de prisão.
Em seguida, o preso foi conduzido até a delegacia para as providências cabíveis. Posteriormente ele foi apresentado ao Poder Judiciário e aguardará o julgamento pelo crime de tentativa de homicídio.
O júri popular será neste mês de setembro.
O crime
No ano de 2022 o suspeito que também é motorista de caminhão, conduzia um veículo dentro do terminal ferroviário em visível estado de embriaguez e causou um acidente que interrompeu a fila de descarga no local.
Na ocasião, ele foi abordado por um homem, de 40 anos, que tentou dialogar para que o suspeito retirasse o caminhão e liberasse a passagem.
No entanto, o suspeito de posse de uma faca desferiu quatro golpes na vítima. Mesmo ferido, o homem foi socorrido e encaminhado para socorro médico.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Corpo de Bombeiros combate 41 incêndios florestais neste sábado (6)
Corpo de Bombeiros monta força tarefa e extingue incêndio em Chapada dos Guimarães
Ministro Padilha visita primeiro Centro de Referência em Saúde Indígena do Brasil, no território Yanomami
Corpo de Bombeiros resgata sucuri de 5 metros que estava em pátio de empresa de produção de algodão
Polícia Civil prende mulher com dois mandados de prisão
Segurança
Polícia Civil prende mulher com dois mandados de prisão
Uma mulher procurada por dois mandados de prisão, foi presa pela Polícia Civil, na tarde de sexta-feira (5.9), na zona...
Polícia Civil deflagra operação contra investigados por homicídio e ocultação de cadáver em Guiratinga
A Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou na sexta-feira (5.9), a Operação Canto da Sereia, para cumprimento de mandados judiciais...
Polícia Civil prende idoso procurado por tentativa de homicídio
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, prendeu na quinta-feira...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Por que a agenda legislativa naufraga no primeiro viral?
-
Brasil5 dias atrás
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Plano Clima: entidade entrega sugestões e pressiona por remoções de carbono
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Crédito da Desenvolve MT para empresas de estética e beleza cresce 53% e impulsiona novos negócios
-
Brasil4 dias atrás
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
-
CIDADES5 dias atrás
Festeja Sinop: Show do Padre Reginaldo Manzotti reúne 33 mil pessoas no Gigante do Norte
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Mutirão da Sema mira regularizar mais de 20 mil CARs de 17 municípios da região norte de MT
-
CIDADES5 dias atrás
Estado investe R$ 47,6 milhões na construção de 2 CEIs e reformas de escolas em Sorriso