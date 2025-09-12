SEGURANÇA
Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico de drogas e a criminalidade em Peixoto de Azevedo
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Peixoto de Azevedo, deflagrou na quinta-feira (11.9), a Operação Pax Urbana para cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão com foco no combate ao tráfico de drogas e à atuação de grupos criminosos no município.
A ação resultou na prisão em flagrante de uma pessoa por tráfico de drogas e na lavratura de dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO). Durante as buscas foram apreendidas porções de maconha e cocaína e apetrechos relacionados ao tráfico.
A ação teve como objetivo principal combater a atuação dos grupos criminosos e reduzir o tráfico de entorpecentes, especialmente diante dos homicídios ocorridos recentemente na cidade.
Durante as buscas em um dos alvos, um bar localizado na região do centro antigo, foram apreendidas 11 porções de maconha e duas de cocaína já embaladas para venda. Uma mulher trans, de 30 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas.
Para operação, foram mobilizados 21 servidores e seis viaturas. Os trabalhos contaram com apoio das equipes das Delegacias de Guarantã do Norte e Matupá.
A operação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil por meio da operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero de combate às Facções Criminosas, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado as ações em todo o Estado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar apreende submetralhadora e prende integrantes de facção criminosa em Cáceres
Policiais militares da Força Tática do 6º Comando Regional apreenderam, na noite desta quinta-feira (11.9), uma submetralhadora artesanal, 47 munições e prenderam quatro homens e uma mulher, suspeitos por porte ilegal de arma de fogo, no município de Cáceres (220 km de Cuiabá).
As equipes do 6º Batalhão, com apoio da Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), receberam informações de que integrantes de uma facção criminosa, provenientes de outras cidades, estariam em uma residência no município, pois planejavam executar membros rivais. Os suspeitos portavam diversas armas de fogo e munições.
Diante da denúncia, os militares reforçaram o policiamento na região e ao chegarem no local informado, flagraram diversos suspeitos no quintal da residência. Um deles foi visto portando uma submetralhadora. Ao perceberem que os policiais estavam nas proximidades, tentaram fugir pulando o muro do imóvel, sendo abordados e identificados em seguida.
Os policiais militares apreenderam, ainda, cinco aparelhos celulares e uma balança de precisão. Os suspeitos, com idades de 18 a 23 anos, foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Filha de vítima e mais três adolescentes são apreendidos por homicídio em Colíder
Quatro adolescentes envolvidos no homicídio de uma mulher em Colíder foram apreendidos, na noite de quinta-feira (11.9), em ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar no município. Entre os menores apreendidos estão a filha da vítima, de 13 anos, e o seu namorado de 16 anos.
Os quatro menores confessaram os fatos e foram autuados em flagrante pelo ato infracional análogo ao homicídio qualificado por motivo torpe, sendo também representada a internação provisória dos adolescentes
As investigações começaram após as equipes policiais serem acionadas no início da manhã sobre a localização do corpo de Samara Aparecida Conceição, de 34 anos, encontrada morta em uma residência no bairro Jardim Alvorada, em Colíder.
No local, os policiais encontraram a vítima com as mãos amarradas para trás com um cabo de ferro de passar roupas e com uma camiseta enrolada ao redor do pescoço, usada como instrumento de esganadura. Durante a análise do local de crime, as equipes da Polícia Civil e da Politec apreenderam vários objetos relacionados ao crime, como tecidos sujos de sangue, o fio de energia utilizado para amarrar a vítima e outros itens que pudessem levar a identificação dos envolvidos.
Um dos fatos que chamou a atenção, é que a filha da vítima, de 13 anos, não estava no local e estava desaparecida desde a morte da mãe. Diante das suspeitas, foram realizadas diligências e a oitiva de mais de 20 testemunhas que relataram diversos conflitos entre mãe e filha.
Ainda segundo informações, a menor já havia mencionado a intenção de por fim na vida da mãe, uma vez que ela não aceitava o namoro. Diante das evidências, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar iniciaram as diligências em buscas dos menores, que estavam desaparecidos.
No início da noite, o casal de adolescentes e um amigo foram localizados pela Polícia Militar. Os menores estavam com roupas arrumadas para deixar a cidade e certa quantia em dinheiro. Em ação paralela, a equipe da Polícia Civil apreendeu o quarto adolescente envolvido na morte da vítima.
Questionados, os quatro menores confessaram a participação e revelaram com frieza de detalhes a dinâmica do homicídio. Segundo informações, a filha da vítima aplicou um golpe de mata-leão na mãe enquanto ela era segurada pelos braços e pelas pernas pelos outros três adolescentes.
Antes de morrer, a vítima ainda teria suplicado à filha para que não a matasse, perguntando o porquê dela fazer aquilo. A menor sabia que a mãe guardava valores em casa e após matarem a vítima pegaram R$ 5,8 mil que estavam guardados na residência. Os menores dividiram os valores sendo parte do dinheiro apreendido com os três adolescentes que estavam juntos e outra parte com o quarto adolescente envolvido.
Segundo o delegado responsável pelas investigações, Adan Marx Ximenes, a filha da vítima disse que teria decidido matar a mãe pelo fato de não se sentir amada e os demais adolescentes disseram que agiram com a intenção de ajudar a amiga.
“Todos os menores compactuaram para execução do crime e já foram ao local sabendo do plano de matar. Os adolescentes ainda revelaram que cogitaram matar a vítima a pauladas ou facadas, porém depois decidiram pela morte por asfixia”, disse o delegado.
Fonte: PM MT – MT
