Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico de drogas e a criminalidade em Peixoto de Azevedo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Peixoto de Azevedo, deflagrou na quinta-feira (11.9), a Operação Pax Urbana para cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão com foco no combate ao tráfico de drogas e à atuação de grupos criminosos no município.

A ação resultou na prisão em flagrante de uma pessoa por tráfico de drogas e na lavratura de dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO). Durante as buscas foram apreendidas porções de maconha e cocaína e apetrechos relacionados ao tráfico.

A ação teve como objetivo principal combater a atuação dos grupos criminosos e reduzir o tráfico de entorpecentes, especialmente diante dos homicídios ocorridos recentemente na cidade.

Durante as buscas em um dos alvos, um bar localizado na região do centro antigo, foram apreendidas 11 porções de maconha e duas de cocaína já embaladas para venda. Uma mulher trans, de 30 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Para operação, foram mobilizados 21 servidores e seis viaturas. Os trabalhos contaram com apoio das equipes das Delegacias de Guarantã do Norte e Matupá.

A operação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil por meio da operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero de combate às Facções Criminosas, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado as ações em todo o Estado.

Fonte: Policia Civil MT – MT