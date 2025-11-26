Policia Civil deflagra operação e cumpre mandados contra advogada em Cuiabá

A Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou nesta quarta-feira (26.11), na Capital, a Operação “Patrocínio Infiel” para cumprimento de mandados judiciais em desfavor de duas mulheres, sendo uma delas advogada.

O trabalho operacional contou com a presença de representante da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso – Seccional Mato Grosso (OAB/MT).

A investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Estelionatos de Cuiabá apura os crimes de estelionato e falsidade documental, cometidos pela jurista e sua comparsa que se apresentava como corretora.

Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva contra a advogada e dois mandados de busca e apreensão nos endereços das suspeitas. O quarto mandado, de prisão preventiva contra a falsa corretora, não foi cumprido pois ela não estava no local.

As ordens judiciais foram decretadas pelo Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz das Garantias, após evidências de que ambas estão envolvidas em um esquema complexo de negociações fraudulentas, incluindo contratos simulados, falsificações, procurações falsas, termos de arrendamento, planilhas de pagamentos fictícios e utilização de documentos ideologicamente inidôneos para induzir vítimas a erro.

Conforme o delegado Vinícius Nazário, ao chegar no escritório da advogada, os policiais civis encontraram a suspeita deixando sua sala enquanto falava ao telefone. Ela foi abordada e cientificada da ordem de prisão preventiva.

“A advogada responderá pelos crimes de estelionato e falsidade documental, diante da apreensão de grande quantidade de documentos suspeitos e dispositivos eletrônicos que reforçam a participação dela no esquema”, destacou o delegado da Delegacia Especializada de Estelionatos de Cuiabá.

Material Apreendido

No escritório da advogada foram apreendidos um aparelho celular, uma CPU Positivo Premium e diversos documentados relacionados a falsos negócios imobiliários, pagamentos fictícios e movimentações suspeitas envolvendo diversas pessoas físicas e jurídicas. Todos os materiais serão encaminhados para análise pericial.

Histórico Criminal

A advogada, de 47 anos, tem um longo histórico de envolvimento em crimes patrimoniais e, é conhecida por reincidir nesse tipo de delito.

A Delegacia Especializada de Estelionatos de Cuiabá identificou mais de 60 boletins de ocorrência registrados contra a profissional desde o ano 2013.

Em 2024, ela foi presa em flagrante pela Delegacia Especializada de Estelionatos após tentar aplicar um golpe dentro de um cartório de Cuiabá contra um casal que supostamente adquiria um apartamento por meio de documentação fraudulenta.

À época, a ação rápida dos policiais impediu o prejuízo das vítimas e revelou parte do modus operandi agora novamente identificado. Na ocasião do flagrante a investigada foi liberada após passar pela audiência de custódia.

Desdobramento

As diligências investigativas seguem para identificar outros possíveis envolvidos, mapear rotas de movimentação financeira e apurar eventual prática de lavagem de dinheiro associada às fraudes.

A Polícia Civil de Mato Grosso reforça seu compromisso contínuo no combate a golpes, fraudes documentais e crimes patrimoniais complexos, protegendo a sociedade mato-grossense e responsabilizando os autores.

