Polícia Civil deflagra operação em continuidade às investigações sobre cemitério clandestino em Rondonópolis

Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional interceptaram uma tentativa de invasão à uma cooperativa de crédito, na madrugada desta segunda-feira (30.6), no bairro Recanto dos Pássaros, em Cuiabá. Na ação criminosa, um homem identificado como Kennedy Tarcízio dos Reis, com 18 passagens criminais, manteve uma família refém e morreu, após confronto com a polícia.

Durante patrulhamento tático, os policiais da 20ª Companhia Independente, receberam alerta via rádio de que o alarme da instituição financeira havia sido acionado e que o monitoramento indicava a presença de pessoas encapuzadas.

Durante rondas, as equipes identificaram um buraco no muro de uma residência que fazia divisa com a agência. Na casa, os policias militares avistaram uma mulher e dois homens. Neste momento, o homem correu para dentro de um dos quartos. Assim que as vítimas saíram, informaram que o suspeito estava armado.

Durante tentativa de abordagem, o homem disparou contra os policiais militares, que revidaram à injusta agressão. Após ser atingido, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

As equipes apreenderam um revólver calibre .38, uma picareta, uma alavanca, roupas usadas pelos suspeitos e 62 envelopes da cooperativa, produto do furto. Em seguida, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados para realizarem buscas no interior do banco.

A mulher relatou que foi rendida junto da família por cerca de cinco pessoas, às 22 horas. A quadrilha alegou que iria usar a residência para poder invadir a cooperativa. As vítimas permaneceram sob ameaça dos suspeitos por aproximadamente 4 horas. Os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.



Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT