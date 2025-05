Polícia Civil deflagra Operação Grão Precificado para desarticular grupo envolvido na comercialização fraudulenta de soja

A Polícia Civil de Rondonópolis, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu em flagrante, na noite desta terça-feira (13.5), um homem de 39 anos, e apreendeu dois adolescentes, de 15 e 16 anos, suspeitos de envolvimento em associação criminosa e furto de energia elétrica.

Durante diligências no bairro Sítio Farias, uma equipe de investigadores da DHPP avistou um veículo Fiat Palio com escadas no teto trafegando em sentido contrário. Ao perceberem a presença policial, os ocupantes do carro fugiram em alta velocidade, sendo acompanhados até o bairro Parque das Rosas, onde foram abordados.

No interior do veículo, os policiais encontraram dois medidores de energia elétrica, cuja procedência não foi explicada, além de dois adesivos com a inscrição “A serviço do Grupo Energisa”. Segundo a polícia, tais equipamentos seriam para simular legitimidade nas ações criminosas. No porta-luvas, foram localizados artefatos artesanais empregados para adulteração de medidores.

Durante a abordagem, os adolescentes afirmaram serem irmãos, mas não possuíam, no momento, documentos de identificação. Questionados sobre o material no veículo, forneceram respostas contraditórias.

A ocorrência se estendeu até a residência dos menores, situada na mesma rua onde foi realizada a abordagem. No local, foi identificado um transformador de energia elétrica em nome da Energisa, além de outros dois medidores suspeitos. O pai dos adolescentes, que autorizou a entrada da equipe policial na residência, não soube explicar a origem do equipamento.

Uma equipe da empresa esteve no local e constatou, junto aos policiais, que o medidor instalado na residência estava violado, com sinais de adulteração. A média mensal de consumo registrada era de aproximadamente R$ 70,00, valor incompatível com o real consumo estimado, que ultrapassaria R$ 2 mil.

Durante a vistoria, ainda foram localizados outros dois medidores sendo manipulados, além de um caderno de anotações com registros de serviços ilegais de adulteração, entre eles expressões como “fazer gato” e “revisar gato”. Também foram apreendidos adesivos falsos da Energisa e um transformador trifásico de 30kVA, pertencente à concessionária de energia. Devido à dificuldade de transporte, o equipamento foi entregue ao representante da empresa, presente no momento da apreensão.

A empresa confirmou que nenhum dos envolvidos prestava serviços para a companhia.

Ao término da ação, os suspeitos foram conduzidos até a delegacia, onde foram apresentados à autoridade policial. Diante da situação flagrancial, uma equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) foi acionada para dar continuidade às investigações.

