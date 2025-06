Polícia Civil deflagra Operação Mamom no âmbito da Operação Narke 4 do Ministério da Justiça

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (24.6), em Cuiabá, a Operação Mamom, com o objetivo de desarticular uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico. Ao todo, foram cumpridas 14 ordens judiciais, expedidas pela Justiça com base nas provas colhidas ao longo da investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc).

Entre as medidas cumpridas estão três mandados de busca e apreensão, seis bloqueios de contas bancárias e cinco sequestros judiciais de bens vinculados aos investigados e veículos automotores. Ao todo, foram apreendidos quatro veículos (um Mercedes, um Corolla e duas caminhonetes, sendo uma Hilux e uma Triton), além de uma arma de fogo, quatro tabletes de substância análoga à pasta base em um fundo falso (em um dos carros), utilizado para armazenar a droga. Três pessoas foram conduzidas em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Segundo as investigações, a facção criminosa movimentava expressivos valores por meio de contas bancárias e possuia vínculos financeiros com traficantes da região nordeste do país. Entre os suspeitos estão uma mulher e seu filho, ambos com antecedentes por tráfico de drogas.

A operação foi batizada de Mamom, personiviespírito da cobiça e do amor ao dinheiro. É uma palavra hebraica que significa “dinheiro” e foi usada por Jesus para ilustrar a disputa entre o serviço a Deus e o serviço ao dinheiro.

As investigações continuam com análise do material apreendido e rastreamento dos ativos financeiros bloqueados, os quais ultrapassaram 13 milhões de reais.

A Operação Mamom está dentro da Operação Inter Partes, e integra o planejamento da Polícia Civil no Programa Tolerância Zero do Governo de Mato Grosso para o combate à atuação de facções criminosas no Estado. A ação integra ainda a Operação Narke 4 do Ministério da Justiça em parceria com os Denarc dos demais estados brasileiros.

A Polícia Civil reforça a política de repressão ao crime organizado e orienta a população sobre a importância de realizar denúncias, que podem ser feitas via Disque 181.

