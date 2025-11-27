Polícia Civil deflagra “Operação Nocaute” em Rondonópolis

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27.11), a “Operação Nocaute”, destinada a desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e outros delitos correlatos. A ação foi desencadeada pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derf), em Rondonópolis.

A ação é uma continuidade da “Operação Infiltrados”, deflagrada pela Polícia Civil, em 27 de setembro de 2024. Na ocasião, foram cumpridas 73 ordens judiciais contra integrantes de uma facção criminosa que atuava no tráfico de entorpecentes em 21 bairros da cidade. À época, os investigadores reuniram elementos que possibilitaram o aprofundamento das apurações, resultando na operação realizada nesta manhã.

Nesta fase, foram cumpridos 11 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá. As diligências ocorreram simultaneamente em Rondonópolis e na capital, com apoio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

Como resultado da ação policial, oito pessoas foram capturadas. Durante os cumprimentos, houve ainda um flagrante por tráfico de drogas e outro por embaraço à investigação, quando um dos suspeitos quebrou o próprio telefone celular para tentar impedir a coleta de provas.

Durante as buscas, os policiais apreenderam um notebook prata, R$ 3.081,00 em dinheiro, vinte e três aparelhos celulares, porções de maconha, além de uma motocicleta e um automóvel. Também foram apreendidas uma camiseta do Jardim Rondônia Futebol Clube, Tropa do JRFC Rondônia – Menino Rei e uma camiseta do Futebol Clube Unidos da Região Sul – Organização, ambas relacionadas à facção criminosa atuante na cidade e utilizadas como identificação simbólica entre seus integrantes.

A Operação faz parte das ações da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim). A rede reúne delegados titulares das unidades especializadas e promotores públicos dos 26 estados e Distrito Federal e é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Inteligência e Operações Integradas (Diopi) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), para traçar estratégias de inteligência de combate de forma duradoura à criminalidade.

Fonte: Governo MT – MT