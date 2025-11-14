Polícia Civil deflagra operação para apurar crime de extorsão em Sinop

A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (14.11), em Sinop, a Operação Mira Letal, para cumprir três mandados de busca e apreensão e apurar o crime de extorsão, associado à subtração de bem móvel.

O caso teve início em outubro, quando a vítima financiou uma caminhonete GM/ Chevrolet Silverado, avaliada em valor superior a R$ 400 mil, que entregou a um amigo para realizar a venda e lhe repassar os recursos para quitar o financiamento.

No entanto, esse amigo acabou com problemas financeiros, cometeu golpes e ficou com vários credores. Em meio a isso, o suspeito, acompanhado de dois comparsas, foi até o amigo da vítima, que estava com a Silverado e, mediante violência, grave ameaça e com uso e armas de fogo, fez homem entregar o veículo, configurando o crime de extorsão.

Investigação

Assim que acionada, a equipe da 1ª Delegacia de Sinop deu início às investigações do caso e localizou o veículo escondido em uma chácara em Sinop, evidenciando a conduta voltada a dificultar a ação policial e comprometer o regular andamento das apurações.

Diante disso, o delegado Sérgio Ribeiro representou pelos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito e para o local em que estava escondida a caminhonete, que foram cumpridos nesta sexta-feira (14).

Durante o cumprimento dos mandados, foram localizados e apreendidas duas armas de fogo, que estavam em posse do suspeito, que foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito. O investigado foi conduzido à unidade policial para adoção das providências cabíveis.

Fonte: Governo MT – MT