Polícia Civil deflagra operação para combater o comércio ilegal de anabolizantes e remédios emagrecedores

A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (02.12), uma operação para combater o comércio ilegal de anabolizantes e remédios prescitos e proscritos, como emagrecedores, em Rosário Oeste.

As investigações, realizadas pela Delegacia de Rosário Oeste, tiveram início após o recebimento de uma denúncia anônima.

O delegado Mauro Cristiano Perassoli Filho deu início às diligências e, após as apurações, representou pelos mandados de busca e apreensão nas residências de dois alvos, que foram deferidos pela Justiça.

Os mandados foram cumpridos na manhã desta terça-feira. Durante o cumprimento, os dois alvos, um enfermeiro, de 36 anos, e um dono de loja de suplementos, de 30 anos, foram presos em flagrante, visto que foram encontradas grandes quantidades de anabolizantes e remédios de venda ilegal no Brasil, como emagrecedores.

“O comércio ilegal de anabolizantes e remédios não licenciados no Brasil representa um sério risco à saúde pública. Produtos clandestinos podem causar danos graves e ainda alimentar outras práticas criminosas. Trabalhamos diariamente para identificar e responsabilizar os envolvidos, mas a conscientização da sociedade também é fundamental para combater esse tipo de prática”, afirmou o delegado Mauro Perassoli.

Fonte: Governo MT – MT