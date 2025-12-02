MATO GROSSO
Polícia Civil deflagra operação para combater o comércio ilegal de anabolizantes e remédios emagrecedores
A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (02.12), uma operação para combater o comércio ilegal de anabolizantes e remédios prescitos e proscritos, como emagrecedores, em Rosário Oeste.
As investigações, realizadas pela Delegacia de Rosário Oeste, tiveram início após o recebimento de uma denúncia anônima.
O delegado Mauro Cristiano Perassoli Filho deu início às diligências e, após as apurações, representou pelos mandados de busca e apreensão nas residências de dois alvos, que foram deferidos pela Justiça.
Os mandados foram cumpridos na manhã desta terça-feira. Durante o cumprimento, os dois alvos, um enfermeiro, de 36 anos, e um dono de loja de suplementos, de 30 anos, foram presos em flagrante, visto que foram encontradas grandes quantidades de anabolizantes e remédios de venda ilegal no Brasil, como emagrecedores.
“O comércio ilegal de anabolizantes e remédios não licenciados no Brasil representa um sério risco à saúde pública. Produtos clandestinos podem causar danos graves e ainda alimentar outras práticas criminosas. Trabalhamos diariamente para identificar e responsabilizar os envolvidos, mas a conscientização da sociedade também é fundamental para combater esse tipo de prática”, afirmou o delegado Mauro Perassoli.
Rotam prende homem foragido da Justiça por tráfico de drogas em Cuiabá
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam um homem, de 20 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta segunda-feira (1º.12), em Cuiabá. O suspeito também estava com um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime e foi detido com porções de substância análoga a cocaína.
O suspeito foi localizado durante trabalho de patrulhamento tático da Rotam, no bairro Jardim Leblon. Os militares faziam rondas e encontraram um homem saindo de uma residência em uma motocicleta sem placas de identificação.
Diante da situação, os policiais fizeram abordagem e encontraram com ele cinco porções de cocaína e a quantia de R$ 622,00 em dinheiro. Questionado sobre o material encontrado, o homem afirmou que residia no local, de onde estava saindo, e que teria mais entorpecentes guardados.
A equipe da Rotam entrou na residência e fez buscas conseguindo encontrar outras porções de cocaína e pasta base de cocaína, em cima de um armário. Também foram encontradas uma balança de precisão e materiais para o tráfico de drogas.
Durante a abordagem e checagem ao homem foi identificado que ele também estava com um mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela 9ª Vara Criminal Especializada de Delitos de Tóxicos de Cuiabá.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Força Tática detém cinco pessoas por tráfico de drogas e apreende 51 porções de entorpecentes
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam três homens, entre 22 e 27 anos, e apreenderam dois adolescentes, de 16 anos, por tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (1.12), em Várzea Grande. Com os suspeitos, foram apreendidas 51 porções de maconha, cocaína e pasta base, além da quantia de R$ 100 em espécie.
A equipe policial recebeu informações de que um suspeito de uma tentativa de homicídio no dia 18 de novembro, no bairro São Mateus, estava comercializando entorpecentes em frente a uma distribuidora, no bairro São Benedito. Os militares se deslocaram até o endereço e flagraram três suspeitos que fugiram ao ver a viatura.
Em seguida, os policiais iniciaram a perseguição aos homens que, após pularem muros de diversas casas, foram abordados. Com o homem e com dois adolescentes foram localizadas quatro porções de cocaína, cinco porções de maconha e seis porções de pasta base.
Questionado sobre os entorpecentes, o adolescente confirmou a venda da droga e afirmou que possuía maior quantidade em uma casa abandonada. A equipe se deslocou ao endereço e localizou mais três porções de pasta base, sete porções de cocaína e a quantia de R$ 30.
Em relato à PM, o adolescente ainda indicou outros dois envolvidos na comercialização de drogas na região. Durante buscas, os policiais identificaram os suspeitos e realizaram a abordagem, localizando mais sete porções de maconha, 19 porções de cocaína e R$ 70, além de material de preparo para entorpecentes. A equipe identificou que os suspeitos possuem outras passagens criminais por tráfico de drogas.
Diante dos fatos, os criminosos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939
