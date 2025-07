Polícia Civil deflagra operação para cumprir mandados dentro de presídios de Mato Grosso

A Polícia Militar prendeu em flagrante três homens membros de facção criminosa por tráfico de drogas, no município de Sapezal. Os suspeitos foram presos durante duas ocorrências, registradas na noite desta quinta-feira (17.7). Ao todo, a PM apreendeu mais de 150 porções de substâncias entre maconha, cocaína e pasta base de cocaína.

Na primeira ocorrência registrada, a PM recebeu informações sobre um homem que estava fazendo a venda de drogas em sua casa, em um conjunto de quitinetes. Os policiais foram ao endereço informado e flagraram o suspeito, em um corredor que dá acesso a uma das casas. Ele tentou fugir dos militares e foi detido, no quintal da casa.

Com ele, os militares encontraram algumas porções de maconha e R$ 69,00 em dinheiro. Em seguida, a equipe entrou na residência do suspeito e localizou mais 33 porções de cocaína e 34 porções de pasta base de cocaína. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia da cidade.

Horas depois, a mesma equipe policial recebeu denúncias de tráfico de drogas, em uma praça da cidade. Segundo as informações, um homem seria responsável por vender as drogas no local, em meio a circulação de outros cidadãos. Ainda de acordo com a denúncia, o suspeito se deslocava por diversas vezes para uma residência próxima.

Os policiais foram ao local e abordaram o homem, que estava carregando algumas porções de maconha. Na sequência, os militares foram até a residência dele e encontraram o segundo suspeito, embalando outras porções de entorpecentes. Dentro da casa, a PM apreendeu mais porções de drogas.

Os dois suspeitos foram conduzidos para a delegacia de Sapezal para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT