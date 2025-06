Polícia Civil deflagra operação para investigar suspeitos de possuírem armas de fogo de forma irregular

Um homem de 63 anos, investigado pelo crime de homicídio, na cidade de Porto Alegre do Norte, foi preso durante uma ação integrada entre as Polícias Civis de Mato Grosso, Pará e do Amazonas.

A prisão ocorreu nesta terça-feira (10.6), no município de Novo Progresso (AM), após intensa troca de informações entre as unidades policiais de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Confresa, e dos outros dois estados.

O suspeito foi apresentado à delegacia de Novo Progresso, onde permanece à disposição da Justiça.

A prisão é mais um resultado da Operação Ámon, que tem como objetivo dar cumprimento a mandados de prisões em abertos.

Fonte: Policia Civil MT – MT