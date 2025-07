Polícia Civil deflagra quatro operações simultâneas contra facção criminosa em Mato Grosso

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (1º.07), quatro operações simultâneas de combate ao crime organizado. As operações, Mercador, Choffer, Tribunal Espúrio e Áureo, são fruto de investigações conduzidas ao longo dos últimos meses, envolvendo crimes graves como extorsão, homicídios, sequestro, tortura, tráfico de drogas e coação de comerciantes locais.

As ações foram coordenadas pela Delegacia de Polícia de São José dos Quatro Marcos e resultaram no cumprimento de dezenas de ordens judiciais em São José dos Quatro Marcos, Cuiabá e Várzea Grande, todas voltadas ao enfrentamento a uma facção criminosa com forte atuação no Estado.

A Operação Mercador cumpre 17 ordens judiciais relacionadas à investigação que apurou o crime de extorsão contra comerciantes, sendo cumpridos seis mandados de prisão preventiva, cinco de busca e apreensão domiciliar e seis ordens de bloqueios de contas bancárias.

Na operação Choffer são cumpridas 10 ordens judiciais, sendo três mandados de prisão preventiva, cinco de internação de adolescente e dois de busca e apreensão domiciliar relacionados a investigações de homicídio em São José dos Quatro Marcos.

As investigações que resultaram na operação Tribunal Espúrio apuraram os crimes de sequestro e tortura ocorridos no município, resultando na expedição de quatro ordens judiciais, dentre elas, três mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão domiciliar.

Já na Operação Áureo são cumpridos três mandados de busca e apreensão relacionadas às investigações de outro homicídio ocorrido no município.

Tolerância Zero

O cumprimento das ordens judiciais contou com o apoio das delegacias de Araputanga, Mirassol d’Oeste, Rio Branco, além da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cáceres e da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (Denarc) de Cuiabá.

O delegado Thiago Meira, responsável pelas investigações, destacou o empenho conjunto das equipes envolvidas e ressaltou a importância da integração entre as forças de segurança e as instituições do sistema de justiça.

“Essas operações representam um duro golpe contra a atuação das facções criminosas em nossa região. As ações fazem parte de uma resposta estratégica da Polícia Civil ao avanço do crime organizado, com foco na desarticulação de núcleos criminosos que atuam com extrema violência e intimidação, inclusive contra a própria comunidade”, disse o delegado.

As operações são fruto de um trabalho investigativo intenso, realizado ao longo de meses, que resultou em uma ofensiva contundente contra a facção e seus braços operacionais.

As operações integram o planejamento estratégico da Polícia Civil por meio da operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado o combate às facções criminosas em todo o Estado.

As diligências continuam ao longo do dia e os presos serão encaminhados às unidades prisionais da região, onde permanecerão à disposição da Justiça. A Polícia Civil seguirá monitorando e investigando possíveis desdobramentos dos crimes.

