Polícia Civil deflagra segunda fase de operação contra ataques a diretoria de cooperativa de saúde

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta sexta-feira (12.9), a segunda fase da Operação Short Code. A ação cumpre três medidas cautelares no âmbito de uma investigação que apura crimes cibernéticos e ataques difamatórios contra a atual diretoria de uma cooperativa de plano de saúde, com sede em Cuiabá.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Núcleo de Garantias da Comarca de Cuiabá. A investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) apura crimes de calúnia, difamação, injúria majorada, perseguição, uso de identidade falsa e associação criminosa, praticados contra a cooperativa e seus dirigentes.

As ordens judiciais determinam o bloqueio de um site em âmbito nacional, impedindo o acesso a seus conteúdos e a remoção dos perfis em redes sociais Também foi fixada a proibição de criação de novos sites e perfis destinados à continuidade dos ataques.

A investigação da DRCI teve início em 2024 após a descoberta do site falso, que disseminava informações falsas contra o plano de saúde e seus gestores.

Posteriormente, os investigadores identificaram uma rede estruturada responsável pelo envio de mensagens em massa por meio de short codes e pela manutenção de portais e perfis em redes sociais destinados a ataques contra a atual diretoria da cooperativa médica.

Primeira fase

A primeira fase da operação foi deflagrada em junho de 2025, para cumprimento de seis ordens judiciais contra a rede de desinformação ligada à antiga gestão de cooperativa de saúde, em endereços nos Estados de Mato Grosso e Goiás.

A investigação do inquérito policial instaurado na DRCI detectou disparos massivos de mensagens SMS com conteúdo difamatório, a partir de um site específico.

As mensagens utilizavam serviços de “short codes” (números de telefone que empresas usam para enviar e receber mensagens em massa, frequentemente usados para marketing, promoções, serviços de atendimento ao cliente) para atrair médicos cooperados a acessar o conteúdo, que continha acusações anônimas contra os atuais diretores da empresa.

Fonte: Policia Civil MT – MT