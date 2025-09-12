SEGURANÇA
Polícia Civil deflagra segunda fase de operação contra ataques a diretoria de cooperativa de saúde
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta sexta-feira (12.9), a segunda fase da Operação Short Code. A ação cumpre três medidas cautelares no âmbito de uma investigação que apura crimes cibernéticos e ataques difamatórios contra a atual diretoria de uma cooperativa de plano de saúde, com sede em Cuiabá.
As ordens judiciais foram expedidas pelo Núcleo de Garantias da Comarca de Cuiabá. A investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) apura crimes de calúnia, difamação, injúria majorada, perseguição, uso de identidade falsa e associação criminosa, praticados contra a cooperativa e seus dirigentes.
As ordens judiciais determinam o bloqueio de um site em âmbito nacional, impedindo o acesso a seus conteúdos e a remoção dos perfis em redes sociais Também foi fixada a proibição de criação de novos sites e perfis destinados à continuidade dos ataques.
A investigação da DRCI teve início em 2024 após a descoberta do site falso, que disseminava informações falsas contra o plano de saúde e seus gestores.
Posteriormente, os investigadores identificaram uma rede estruturada responsável pelo envio de mensagens em massa por meio de short codes e pela manutenção de portais e perfis em redes sociais destinados a ataques contra a atual diretoria da cooperativa médica.
Primeira fase
A primeira fase da operação foi deflagrada em junho de 2025, para cumprimento de seis ordens judiciais contra a rede de desinformação ligada à antiga gestão de cooperativa de saúde, em endereços nos Estados de Mato Grosso e Goiás.
A investigação do inquérito policial instaurado na DRCI detectou disparos massivos de mensagens SMS com conteúdo difamatório, a partir de um site específico.
As mensagens utilizavam serviços de “short codes” (números de telefone que empresas usam para enviar e receber mensagens em massa, frequentemente usados para marketing, promoções, serviços de atendimento ao cliente) para atrair médicos cooperados a acessar o conteúdo, que continha acusações anônimas contra os atuais diretores da empresa.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil mira grupo de empresários e desarticula esquema milionário de pirâmide financeira
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (12.9), a Operação Rede de Mentiras, para cumprir ordens judiciais e desarticular um sofisticado esquema de pirâmide financeira, que movimentou milhões de reais por meio de empresas que atraíam investidores com promessas de lucros mensais.
A operação foi deflagrada com base em investigações da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), que cumpre um mandado de prisão preventiva, quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e diversas ordens judiciais de sequestro de bens e valores que somam mais de R$ 1,3 milhão, suspensão de registro de pessoas jurídicas e proibição de exercício de atividade econômica.
A investigação também revelou indícios de lavagem de dinheiro, estelionato, associação criminosa e crimes contra as relações de consumo e a economia popular. O Ministério Público e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também atuaram no caso, reforçando a gravidade da conduta.
Até o momento, 27 vítimas procuraram a Delegacia do Consumidor, mas o número de pessoas lesadas em todo o país pode ser muito maior.
Esquema de Pirâmide
Segundo as investigações da Decon, o grupo era comandado por J. R. V. B., de 42 anos. Ele e seus sócios utilizavam as empresas Metaverso Soluções Digitais Ltda., Multiverso Digital Ltda. e Bispo Investments Ltda. para atrair investidores de diferentes estados do país, com promessas de lucros mensais de até 7% e garantias inexistentes de segurança financeira.
As apurações apontaram que o esquema movimentou milhões de reais por meio de propagandas em redes sociais e transmissões ao vivo no YouTube, no canal “Treta Trader”, para captar vítimas. Além da promessa de rentabilidade sem risco, o grupo incentivava a entrada de novos investidores, prática típica de pirâmides financeiras.
Diversas vítimas relataram prejuízos expressivos, com aportes que variaram de alguns milhares até centenas de milhares de reais. Em alguns casos, famílias inteiras foram lesadas. Houve relatos de intimidações e ameaças aos investidores que questionavam a falta de pagamento.
Diante da robustez das provas, a Polícia Civil representou ao Judiciário pelas medidas contra os investigados, além do bloqueio de bens e contas bancárias até o valor de R$ 1.354.206,00.
Denúncias
Consumidores que tiveram prejuízos com as empresas desses investigados devem registrar boletim de ocorrência ou procurar a Delegacia do Consumidor, situada na Rua General Otavio Neves, nº 69, Bairro Duque de Caxias (rua atrás do Shopping Goiabeiras), em Cuiabá-MT. Também é possível entrar em contato pelo e-mail [email protected]
Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 197 da Polícia Civil. O cidadão também pode registrar boletim de ocorrência em qualquer delegacia do estado ou, com mais praticidade, por meio da Delegacia Digital: delegaciadigital.pjc.mt.gov.br.
Nome da operação
Rede de Mentiras faz referência ao fato dos investigados utilizarem as redes sociais para divulgação do esquema e para cooptar as vítimas, criando uma verdadeira teia para captação dos investidores.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil cumpre cinco ordens judiciais em Nobres
Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (11.9), cinco ordens judiciais contra dois homens, de 21 e 28 anos, suspeitos de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, invasão de domicílio, dano e ameaça. Os crimes foram praticados concomitantemente, em julho deste ano.
Dentre as ordens judiciais, duas eram de prisão e outras três de busca e apreensão. Destas, uma foi cumprida em Cuiabá por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos. Toda operação contou com apoio da Delegacia de Rosário Oeste.
No decorrer da investigação, foram apurados indícios de que os indivíduos seriam integrantes de facção criminosa e responsáveis por aterrorizar moradores do bairro São José, em Nobres.
Durante o cumprimento, os policiais encontraram algumas porções de entorpecentes na casa dos dois suspeitos.
Os indivíduos foram encaminhados para a cadeia pública e estão à disposição da Justiça.
O crime
Os dois homens presos foram apontados na investigação como suspeitos de invadir uma residência, em 20 de julho de 2025. A ação seria em retaliação contra um homem que teria discutido com um dos suspeitos, momentos antes na feira da cidade. A dupla teria invadido a residência do homem munidos de armas de fogo de cano curto e longo. No momento do ato, o alvo da retaliação não estaria em casa, apenas a esposa e os filhos do casal.
A polícia chegou a ir ao local e, posteriormente, iniciou diligências para identificação e prisão dos suspeitos.
Fonte: Policia Civil MT – MT









