Polícia Civil deflagra terceira fase de operação e cumpre mandados contra faccionados de Sorriso

Um homem, que agrediu e ameaçou a companheira de morte, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no final da manhã desta terça-feira (1.7), em ação realizada pelos policiais da Delegacia Especializada da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande.

O suspeito, de 26 anos, que já tinha passagens anteriores por furto, foi autuado em flagrante por violência doméstica por ameaça praticada contra sua companheira, de 21 anos.

As diligências iniciaram após a vítima procurar a Delegacia da Mulher de Várzea Grande, na manhã desta terça-feira (1), relatando que conviveu com o suspeito por dois anos e com quem possui um filho de seis meses.

Os episódios de violência doméstica iniciaram no último sábado, quando o suspeito agrediu a vítima com diversos socos no rosto e na cabeça e ameaçou com uma faca e com um botijão de gás. No momento das agressões, a vítima conseguiu fugir da residência, porém ao retornar para a casa, na manhã desta terça-feira, sofreu novas ameaças de morte.

Diante de evidente situação de violência doméstica, a equipe diligenciou-se à residência do suspeito no bairro da Manga, em Várzea Grande, onde foi realizada a sua prisão em flagrante do suspeito.

Após ser detido, ele foi conduzido até a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande, onde após ser interrogado pela delegada titular, Paula Gomes Araujo, foi lavrado o flagrante de violência doméstica, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT