SEGURANÇA
Polícia Civil desarticula esquema milionário de furto de energia em Lucas do Rio Verde e Sorriso
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (26.11), a Operação Ignis Justiça, uma força-tarefa que desmantelou um esquema sofisticado de furto de energia, corrupção, estelionato (adulteração do sistema de medidor), fraude processual e corrupção, envolvendo um empresário de Lucas do Rio Verde e empresas ligadas a ele dentro e fora do município.
Na operação, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva, contra quatro investigados. Entre os alvos estão um engenheiro, um ex-funcionário da concessionária de energia, um empresário do agronegócio, que atuavam manipulação profissional dos sistemas
A operação, conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Lucas do Rio Verde, é resultado de uma investigação técnica e minuciosa que já vinha sendo realizada há meses, atingindo diretamente um grupo que utilizava métodos avançados e conhecimento interno para desviar energia em larga escala.
Os mandados foram cumpridos em três unidades do grupo empresarial, sendo uma delas no setor industrial de Lucas do Rio Verde, outra na zona rural, sentido Sorriso, a cerca de 15 km da cidade e a terceira situada no município de Sorriso e nas residências dos investigados.
Equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Energisa acompanharam a operação, realizando perícias simultâneas nos pontos suspeitos. A fraude, nas empresas do ramo da agroindústria, ocorria há meses e pode ter causado prejuízo de milhões.
Investigações
As investigações apontaram que o grupo criminoso estruturou um sistema altamente elaborado para burlar o consumo real de energia de empresas que possuem grande movimentação financeira.
Entre os envolvidos estava o engenheiro eletricista, responsável pela parte técnica das alterações ilegais, um ex-funcionário terceirizado da concessionária de energia, que usava acesso privilegiado para facilitar as fraudes e o empresário responsável pelas empresas onde ocorriam os furtos.
Durante a apuração dos fatos, foi constatado que o crime foi cometido em continuidade delitiva, ou seja, se estendeu por um período prolongado e não em um único ato isolado. Desta forma, o faturamento que deveria retornar à concessionária e à população estava sendo desviado em benefício privado, alimentando o esquema criminoso.
Segundo a delegada responsável, Paula Moreira Barbosa, o dinheiro que deveria fortalecer o sistema energético, estava sendo drenado para financiar irregularidades, dentro dessas empresas.
“Não é um furto simples. Estamos diante de um crime altamente profissionalizado que gera impacto econômico milionário. Agora, com a materialização completa das provas, seguimos para aprofundar a investigação e identificar possíveis ramificações desse esquema”, destacou a delegada.
Ainda de acordo com a delegada, casos de furto de energia em grande escala vêm sendo investigados em diversos municípios mato-grossenses, a diferença, neste caso, é a sofisticação e o nível técnico da operação criminosa, que utilizava profissionais qualificados e conhecimento interno para sustentar o esquema.
“É um crime grave, que prejudica a concessionária, a população e gera perdas gigantescas. A Polícia Civil continuará firme no combate a esse tipo de fraude”, finalizou a delegada.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Rotam prende homem em flagrante com revólver sem registro em Cuiabá
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam em flagrante um homem, de 22 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta terça-feira (25.11), em Cuiabá. Com o suspeito, a equipe apreendeu um revólver de calibre .22.
Os militares estavam em trabalho de patrulhamento tático pelo bairro Bela Vista e encontraram o suspeito, que mudou repentinamente a direção por onde andava ao ver a viatura da Rotam.
Diante da situação, os policiais iniciaram acompanhamento e fizeram abordagem ao homem. Na busca pessoal, foi localizado um revólver de calibre .22 que ele carregava em sua cintura. Os militares também identificaram que o homem faz uso de tornozeleira eletrônica, que estava desligada no momento da abordagem.
O suspeito não se pronunciou sobre a procedência da arma e recebeu voz de prisão pela equipe policial.
Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência e entregue para a Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil fecha mais um ponto de distribuição de drogas em Cáceres
A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (26.11), a Operação Continuum, ação permanente que visa dar continuidade às investigações de tráfico de drogas ligadas a facções criminosas que atuam em Cáceres (218 km de Cuiabá).
A equipe da Delegacia do município cumpriu dois mandados de busca e apreensão, expedido pelo Poder Judiciário, um deles em uma residência utilizada como ponto de venda de entorpecentes.
Durante a ação, os policiais localizaram e apreenderam pinos de cocaína fracionados e prontos para a comercialização, além de outros materiais típicos do tráfico. Parte do material entorpecente estava enterrado no fundo da residência.
“A ação visa combater a estrutura operacional do narcotráfico em Cáceres, enfraquecendo a atuação de grupos criminosos responsáveis pela distribuição de drogas na região”, afirmou o delegado Mauro Apoitia, responsável pela operação.
Três pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Houve ainda a apreensão de mais de 50 trouxinhas de drogas, balança de precisão e aproximadamente 4kg de drogas que estavam enterradas. Uma TV 55′ também foi apreendida, produto de receptação.
“A ação simboliza um esforço contínuo e ininterrupto da Polícia Civil no combate às facções e ao tráfico de drogas, que é uma engrenagem que movimenta violência, destrói famílias e financia práticas criminosas. O trabalho é permanente, técnico e estratégico, sempre buscando identificar responsáveis, apreender entorpecentes e cortar as fontes de renda dessas facções. O crime não compensa”, ressaltou o delegado Mauro Apoitia.
A Polícia Civil reforça que a participação da sociedade é essencial para o avanço das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima e sigilosa pelo Disque 197, ou pelo plantão da Delegacia de Cáceres.
“A denúncia anônima é uma arma poderosa contra o crime. Quando a população colabora, a investigação se fortalece e o tráfico perde espaço. Cada informação pode impedir a disseminação de drogas, evitar crimes e proteger vidas. Denuncie, participe e ajude a construir uma Cáceres mais segura”, finalizou o delegado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
TCE-MT realiza sessão extraordinária nesta quinta-feira
Anvisa conclui estudo técnico para primeira vacina nacional contra a dengue
Rotam prende homem em flagrante com revólver sem registro em Cuiabá
Assentamentos de União do Norte recebem mutirão de atendimento até esta quarta-feira (26)
Governo inaugura novas sedes da Sema de Sinop e Guarantã do Norte nesta quinta (27)
Segurança
Rotam prende homem em flagrante com revólver sem registro em Cuiabá
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam em flagrante um homem, de 22 anos, por porte...
Polícia Civil desarticula esquema milionário de furto de energia em Lucas do Rio Verde e Sorriso
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (26.11), a Operação Ignis Justiça, uma força-tarefa que desmantelou...
Polícia Civil fecha mais um ponto de distribuição de drogas em Cáceres
A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (26.11), a Operação Continuum, ação permanente que visa dar continuidade às investigações de tráfico...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES7 dias atrás
Escritor, ator e dramaturgo conhece projeto “Do Brincar ao Escrever” e parabeniza educação racial em Sinop
-
TCE MT7 dias atrás
Sérgio Ricardo integra Comissão Interinstitucional para fortalecer transparência e controle das emendas impositivas
-
TCE MT7 dias atrás
TCE emite recomendações a municípios após diagnóstico revelar déficit e fragilidades na oferta de educação infantil em Mato Grosso
-
TCE MT7 dias atrás
TCE-MT capacita fiscalizados para uso do novo modelo do Sistema Aplic
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
TRE-MT viabiliza curso de magistratura eleitoral do TSE por videoconferência
-
Política6 dias atrás
O Dia da Consciência Negra e o compromisso que precisamos assumir todos os dias
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Crédito rural: lideranças cobram mudanças estruturais e pedem soluções
-
TCE MT7 dias atrás
Com balanço de Porto dos Gaúchos, Antonio Joaquim encerra apreciação de contas municipais de governo de 2024