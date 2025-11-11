SEGURANÇA
Polícia Civil desarticula esquema milionário de sites falsos e lavagem de dinheiro em Cuiabá
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (11.11), a Operação Domínio Fantasma, para cumprimento de 33 ordens judiciais com foco na desarticulação de um esquema criminoso milionário envolvido fraudes eletrônicas e a criação de empresas de fachadas para lavagem do dinheiro adquirido com o crime.
Entre as ordens judiciais cumpridas estão um mandado de prisão preventiva contra o mentor do esquema, sete de busca e apreensão, duas medidas cautelares diversas de prisão, sequestro de valores no valor de R$ 5 milhões, dois mandados de sequestro de imóveis e cinco mandados de sequestro de veículos de luxo. Os mandados são cumpridos nas cidades de Cuiabá e Sorriso.
Também são cumpridos, sete mandados de quebras de dados telemáticos, dois mandados de suspensão de perfil em redes sociais, três mandados de suspensão de site e três mandados de suspensão de atividades econômicas As ordens judiciais foram decretadas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá.
O principal alvo da operação é um contador, que usava seu conhecimento técnico para fabricar centenas de CNPJs e viabilizar golpes de e-commerce em todo o país. Ele responde pelos crimes de associação criminosa, fraudes eletrônicas, lavagem de dinheiro e crime contra a relação de consumo.
As investigações, conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), levantaram indícios robustos de que o grupo investigado se associou de forma estável para cometer os crimes, utilizando as empresas de fachada para lavar milhões de reais obtidos com as fraudes eletrônicas.
Criação de empresas
O trabalho investigativo teve início após a equipe da DRCI receber um alerta da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), sobre a criação massiva de empresas por um único contador, as quais estavam cadastradas, em sua maioria, em um único endereço em Cuiabá.
Durante a apuração dos fatos, foram identificadas 310 empresas abertas pelo investigado entre os anos de 2020 e 2024, das quais 182 já estavam baixadas ou suspensas, chamando atenção para o fato que quase todas estavam registradas no mesmo endereço. No endereço, foi verificado que funcionava uma sala comercial sem qualquer identificação, embora servisse de sede para empresas ativas no papel.
Funcionamento do esquema
O principal alvo se apresentava no Instagram como contador digital especializado em dropshipping (modelo de comércio eletrônico no qual o vendedor não mantém estoque próprio. Em vez disso, ele atua como intermediário entre o fornecedor e o consumidor final) e iGaming (segmento de jogos de azar pela internet).
Para praticar os golpes, ele criava CNPJs em nome de “laranjas”, geralmente jovens de baixa renda, residentes fora de Mato Grosso, para servirem de fachada. Os CNPJs eram usados para registrar sites de e-commerce falsos, de diferentes segmentos como brinquedos, roupas e roupas masculinas, entre outros.
Os sites eram impulsionados com anúncios patrocinados nas plataformas digitais. Em um dos casos, os criminosos clonaram o site da loja de uma marca famosa no ramo de cosméticos para enganar clientes.
Vítimas de diversos lugares do país, identificadas no inquérito, compravam os produtos, pagavam via Pix ou cartão, mas nunca recebiam as mercadorias. Os sites acumulavam diversas reclamações no “Reclame Aqui”.
Apoios operacionais
Participam da operação policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) em parceria com as equipes da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz), Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), Delegacia de Polícia de Sorriso e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).
O cumprimento dos mandados contaram com apoio da Politec e Sefaz, sob a organização operacionalizada da Coordenadoria de Enfrentamento ao Crime Organizado (Cecor) da Polícia Civil de Mato Grosso.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Alunos do Projeto de Jiu-Jitsu da Rotam conquistam 11 medalhas em campeonato internacional
Quatro alunos do projeto social de Jiu-Jitsu do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), conquistaram 11 medalhas durante o Brasília International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2025, realizado entre os dias 8 e 9 de novembro, em Brasília (DF).
Os atletas Renato de Oliveira Campos, de 32 anos; Marcos Vinícius de Assunção Costa Lobo, de 23 anos; Giovanna Letícia da Costa Lima e João Victor Araújo Oliveira da Silva, ambos de 18 anos; competiram nas categorias com kimono e sem kimono, tanto no peso quanto no absoluto, acumulando medalhas de ouro, prata e bronze.
Renato conquistou o maior número de medalhas, sendo duas de ouro, uma de prata e uma de bronze, Marcos Vinícius levou duas medalhas de ouro e uma de prata. Os competidores mais jovens também foram premiados, Giovanna conquistou um ouro e um bronze, já João Victor garantiu duas medalhas de ouro, totalizando onze pódios para a equipe.
Para Renato, que há três anos faz parte do projeto de Jiu-Jitsu da Rotam, estar em competições desse nível foi transformador. “Entrei buscando melhorar minha saúde e ter melhor qualidade de vida. Fui muito bem recebido por todos. Comecei a treinar e acabei gostando muito do esporte. Logo tive a vontade e a experiência de competir, foi então que participei do Campeonato Estadual de Mato Grosso, onde fiquei em segundo lugar. A partir dali, não parei mais, disputei torneios em Goiás, São Paulo e até o Campeonato Europeu No-Gi, em Roma, representando o projeto e o nosso Estado”, contou.
“O Jiu-Jitsu mudou minha vida. Me ensinou disciplina, foco e me mostrou que, com esforço, dá para chegar longe. Representar Mato Grosso e a Rotam em competições nacionais e internacionais é uma alegria e uma responsabilidade enorme. Cada medalha é resultado de muito treino, dedicação e da força que o projeto nos dá para continuar acreditando”, completou.
Para o terceiro-sargento PM Victor Carvalho Paz, um dos coordenadores e professores do projeto, o resultado reforça a importância do esporte como instrumento de transformação social.
“Cada medalha representa mais do que um resultado no tatame, é a conquista de jovens que acreditaram em um caminho de disciplina, respeito e superação. O projeto nasceu com o propósito de formar cidadãos, e ver esses atletas levando o nome da Rotam e de Mato Grosso a um campeonato internacional é motivo de muito orgulho para todos nós”, destacou o sargento.
Criado para promover a inclusão social, bem-estar e cidadania, o projeto Jiu-Jitsu da Rotam atende jovens e adultos, oferecendo aulas gratuitas e acompanhamento técnico especializado. “Por meio do esporte, a Rotam reforça seu compromisso com a sociedade, e incentiva a prática de esportes e a busca por uma vida saudável e de qualidade”, finalizou terceiro-sargento Victor Carvalho Paz.
Fonte: PM MT – MT
PRF apreende medicamentos controlados, anabolizantes e eletrônicos em Cuiabá
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de domingo (9), uma quantidade significativa de medicamentos de uso controlado, anabolizantes e produtos eletrônicos durante fiscalização no km 387 da BR-364, em Cuiabá (MT).
Por volta das 20h50, uma equipe da PRF abordou um veículo Hyundai/Creta ocupado por um casal. Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos produtos eletrônicos no porta-malas, inclusive escondidos no compartimento do estepe, além de medicamentos para emagrecimento e anabolizantes.
Foram apreendidas unidades de Retatrutide, TG15, Lipoless, Mounjaro e Lipoless MD (todos à base de tirzepatida), além de frascos de anabolizantes como Trembolona, Testosterona e Durateston. O casal informou que parte dos produtos seria para uso pessoal e o restante seria entregue a terceiros em Cuiabá.
Os ocupantes e o material apreendido foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em Cuiabá para os procedimentos cabíveis.
Fonte: PRF – MT
