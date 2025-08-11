Polícia Civil desarticula pontos de tráfico de drogas em Ribeirão Cascalheira

A Polícia Civil desarticulou dois pontos de venda de entorpecentes e prendeu duas pessoas, na tarde de sábado (9.8), no município de Ribeirão Cascalheira (900 km a leste de Cuiabá), durante diligências para averiguar uma denúncia anônima.

Na ação foram apreendidas várias porções de drogas e dinheiro. Um homem, de 29 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Já o menor, de 14 anos, responderá ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

As diligências iniciaram após informação de que havia certa quantidade de droga enterrada em uma área de mata situada nas proximidades do bairro Setor Tangará., razão pela qual o local passou a ser monitorado.

No decorrer da vigilância foi avistado quando um indivíduo em uma motocicleta, estacionou no local e entrou numa região de mata. Ao ser reconhecido por integrar uma facção criminosa, foi dada ordem de parada, mas o homem quebrou o celular, arremessou o aparelho no mato e tentou empreender fuga.



No entanto, o suspeito foi contido no cerco policial. Na ocasião também foi verificado que a motocicleta apresentava sinais de adulteração, pois a placa não correspondia às características físicas do veículo, constatando se tratar de veículo clonado.

Na sequência a equipe foi até a residência do suspeito onde apreenderam diversas porções de maconha. Os investigadores passaram a observar outra casa nas proximidades com movimentação suspeita de prática ilícita.

Ao se aproximar do imóvel, o adolescente, de 14 anos foi surpreendido na posse de mais porções de pasta base de cocaína, crack, maconha, além de R$ 1,3 mil em dinheiro. No momento da abordagem, um rapaz que também estava no endereço conseguiu fugir pelo fundo da casa.

Diante dos fatos, o maior e o menor de idade, foram encaminhados para a Delegacia de Ribeirão Cascalheira, e ouvidos pelo delegado Diogo Jobane. Os conduzidos foram autuados em flagrante e ato infracional, respectivamente, sendo colocados à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT