Polícia Civil desarticula rede criminosa que movimentava milhões em jogos ilegais e financiava facção em MT
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpre, na manhã desta quarta-feira (14.10), 111 ordens judiciais na Operação Raspadinha do Crime, com foco na desarticulação de um esquema de exploração ilícita de jogos de azar promovido por uma facção criminosa em mais de 20 cidades do estado.
As investigações, conduzidas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado e Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (GCCO/Draco), em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), desvendaram uma estrutura criminosa complexa, responsável por um esquema milionário de exploração de jogos ilegais usados para alimentar financeiramente uma facção que atua dentro e fora dos presídios.
São cumpridos na operação 21 mandados de prisão preventiva, 54 de busca e apreensão, 11 ordens de bloqueios e 25 ordens de quebra de sigilo bancários e telemáticos e sequestro de valores que ultrapassam R$1,1 milhão, expedidos pelo juiz Anderson Clayton Dias Batista, da 5ª Vara Criminal de Sinop.
Também foi autorizada a apreensão e o descarte do material de raspadinhas, que somava centenas de bilhetes e banners de propaganda apreendidos durante as diligências.
Os mandados são cumpridos nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Alta Floresta, Aripuanã, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Castanheira, Colíder, Colniza, Confresa,Guarantã do Norte, Juara, Juína, Juruena, Lucas do Rio Verde, Matupá, Novo Horizonte do Norte, Novo Mundo, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Poxoréu, Primavera do Leste, Rondonópolis, Santa Carmem, Santiago do Norte, São José do Rio Claro, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Tapurah, Terra Nova do Norte e União do Sul.
Desarticulação do esquema
A investigação teve início a partir da análise do material apreendido durante uma operação deflagrada em maio deste ano, que revelou a existência de uma rede organizada que operava um falso empreendimento de raspadinhas instantâneas. Em apenas seis meses, a facção criminosa teria movimentado mais de R$ 3 milhões por meio do esquema de jogos de azar.
Por trás da aparência de legalidade, foi descoberta uma verdadeira estrutura criminosa com planejamento empresarial, hierarquia e funções bem definidas. O jogo era utilizado como fachada para lavagem de dinheiro e financiamento das atividades da facção, que buscava novas fontes de arrecadação paralelas ao tráfico e à extorsão.
A estrutura da empresa era dividia em três níveis operacionais. No topo, o núcleo estratégico, sediado na Capital, era responsável por coordenar as ações financeiras e definir as diretrizes da operação. Abaixo, o núcleo financeiro gerenciava contas bancárias de fachada, movimentando grandes quantias e distribuindo recursos a diferentes regiões do estado.
A rede criminosa conseguiu se espalhar por mais de vinte cidades de Mato Grosso, com núcleo operacional, composto por representantes locais, que distribuíam os bilhetes, recolhiam os valores e controlavam a contabilidade das vendas. Todo o sistema era estruturado para manter o anonimato da facção e mascarar a origem do dinheiro.
De acordo com o delegado responsável pela investigação, Antenor Pimentel, por meio do negócio criminoso, que se apresentava como empresa, a ação conseguiu transformar a aparência de legalidade em instrumento de lavagem de dinheiro.
“A operação representou um golpe direto no braço econômico da facção, desmantelando uma rede que unia tecnologia, manipulação social e engenharia financeira. A investigação segue em andamento, com foco na recuperação dos valores desviados e na identificação de possíveis ramificações interestaduais”, disse o delegado.
A operação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil, por meio da Operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado o combate às facções criminosas em todo o Estado.
O trabalho também faz parte das ações da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim).
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende em flagrante homem que estuprou mulher de amigo enquanto ela dormia
Um homem que estuprou a esposa de um amigo enquanto ela dormia foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (13.10), em ação rápida realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá.
O suspeito, de 35 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.
O crime ocorreu no domingo (12.10), na residência do casal, quando o suspeito aproveitou que a vítima estava em estado de embriaguez para praticar o abuso sexual, no momento em que ela estava no quarto dormindo.
Ao acordar e perceber o que estava acontecendo, a vítima empurrou o suspeito e chamou seu marido. O casal foi para delegacia, onde comunicou os fatos, sendo realizado exames periciais que comprovaram os abusos.
Diante das evidências, a equipe de investigadores da especializada iniciou as investigações, conseguindo identificar e localizar o suspeito, que foi preso em flagrante pelo crime. Após as providências na delegacia, o preso foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Mato Grosso se destaca em operação nacional contra violência doméstica
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu 83 foragidos da Justiça entre os dias 3 e 10 de outubro, durante a Operação Alerta Lilás, realizada em todo o país. A ação teve como foco a prisão de condenados por crimes de violência contra a mulher, como feminicídio, estupro, agressão, tentativa de homicídio, entre outros. A maioria das prisões foi por não pagamento de pensão alimentícia. A operação fez parte do calendário de ações alusivas ao Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, celebrado em 10 de outubro.
Mato Grosso foi um dos estados com maior número de prisões, totalizando oito capturas, ao lado de Rondônia. As detenções ocorreram nos municípios de Diamantino, Primavera do Leste, Cáceres, Poconé, Barra do Garças, Pontes e Lacerda e Guarantã do Norte. Um dos casos de destaque foi a prisão de um homem, de 42 anos, em Primavera do Leste, procurado por estupro de vulnerável — ele é acusado de abusar sexualmente da enteada desde os 11 anos de idade. O caso foi formalmente denunciado às autoridades em 2017, quando a adolescente tinha 15 anos.
A PRF reforça seu compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher e a promoção da segurança pública com foco em direitos humanos.
Fonte: PRF – MT
