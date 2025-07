Polícia Civil desmantela ponto de tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde

O Comitê de Integridade, responsável pela Elaboração do plano de integridade da Polícia Civil de Mato Grosso, se reuniu mais uma vez, nesta segunda-feira (21.7), para alinhamento das ações e últimos ajustes no projeto.

Na reunião, foi abordado sobre as ações definidas que já estão em andamento e também sobre os trabalhos que ainda estão em desenvolvimento, dentro dos objetivos do Plano de Integridade.

O trabalho tem como foco a elaboração de estratégia de “Compliance”, com a adoção de práticas éticas para fortalecimento da integridade e ações estruturadas em conformidade com leis, normas e regulamentos, com a criação de medidas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes ou possíveis irregularidades.

Entre as ações em andamento estão estratégias da área de Tecnologia da Informação que garantem avanços na segurança dos sistemas utilizados pela instituição, assim como a implementação, realização e promoção de cursos presenciais ou EADs com temáticas voltadas para integridade pública.

Outro foco da reunião, foi a finalização do plano de integridade com foco na revisão das estratégias definidas, verificação das ações em andamento e conclusão dos trabalhos com prazos definidos.

Comitê de Integridade

A Portaria nº 2025.10.317 publicada no Diário Oficial do Estado no dia 26 de fevereiro de 2025, institui o Comitê de Integridade para atuar na estruturação, execução e monitoramento do Programa de Integridade no âmbito da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, em conformidade da Lei nº 10.691/2018 – Programa de Integridade Pública do Governo de Mato Grosso.

O Comitê de Integridade coordenará os trabalhos relacionados ao gerenciamento de riscos para a integridade, realização de orientação e treinamento dos servidores com relação aos temas do Programa de Integridade, além de promover outras ações relacionadas à implementação do programa institucional.

A proposta do Plano de Integridade da Polícia Civil será submetida à aprovação da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Programa

O Programa de Integridade Pública de Mato Grosso foi lançado em julho de 2023, e todos os órgãos e entidades do Executivo já aderiram. Ele tem como principal objetivo fazer com que a administração pública estadual não se desvie de seu propósito, que é entregar políticas públicas de forma adequada, imparcial e eficiente. O programa congrega uma série de medidas institucionais que visam à prevenção, detecção, responsabilização e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta.

Fonte: Policia Civil MT – MT