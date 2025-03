Polícia Civil desmantela ponto de venda de drogas e prende traficante de alta periculosidade

O evento Beat Parque é realizado neste domingo (9.3), a partir das 14h, no Parque da Família, em Tangará da Serra (105 km de Cuiabá), com diversas atrações musicais, danças, teatro e outros. A ação ocorre com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Viver Cultura – Expressões Artísticas, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Para o Dj Vinich, idealizador do projeto, a escolha do local se deu exatamente por ser um espaço amplo e que atrai famílias aos fins de semana, especialmente no período da tarde.

“É um espaço onde pais costumam levar seus filhos para brincar, amigos se reúnem para tomar tererê. É um ambiente excelente e pode receber uma programação cultural como esta”, ressalta Vinich, que também é uma das atrações.

Além de Vinich, irão se apresentar os FDJ’s Angélica DC e DJ Ato, expoentes da música eletrônica local. A dança será representada pelos grupos Os de Fora e o Siriri de Flores da Serra, do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) – Campus Tangará da Serra, o teatro ficará por conta do Trupe Dynamis. As crianças ainda poderão fazer pintura facial.

“Todos estão convidados a participar. Vai ser uma oportunidade muito legal de unir o lazer ao acesso à cultura, feita pelos talentos locais da cidade”, finaliza Vinich.

O projeto oferecerá ainda, na segunda-feira (10.3), um workshop de DJ para iniciantes gratuitamente. As inscrições devem ser feitas por meio do telefone (65) 99637-4310 e as atividades acontecerão na Biblioteca Municipal, às 18h.

*Sob supervisão de Cida Rodrigues

