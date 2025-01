Polícia Civil e Febraban discutem parceria para aprimorar investigações sobre estelionato e lavagem de capitais

A Diretoria da Polícia Civil de Mato Grosso se reuniu, nesta sexta-feira (31.1), em Cuiabá, com representantes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para discutir uma parceria na prevenção e investigação de crimes financeiros.

O delegado-geral adjunto, Rodrigo Bastos, destacou que a reunião é um passo importante para a futura cooperação conjunta entre a Polícia Civil e a Febraban, dentro do Programa de Combate a Estelionatos, Fraudes Bancárias e Lavagem de Capitais.

“É um primeiro passo importante para chegarmos nessa parceria, que vai possibilitar acesso a informações e compartilhamento mútuo de tecnologia e equipamentos, que contribuirão para aprimorar as nossas investigações a esse tipo de delito”, assegurou o delegado.

O gestor da Polícia Civil acrescentou também que a iniciativa integra o programa Tolerância Zero ao crime organizado e colherá frutos para melhorar a segurança pública de Mato Grosso.

O representante da Febraban, Eli da Silva, pontuou que a prevenção e combate a crimes financeiros é uma preocupação constante da entidade, considerando os crescentes registros de golpes no país.

“A Febraban e os bancos têm se preocupado com o tema, especialmente aqueles ligados à lavagem de dinheiro, fraudes eletrônicas e bancárias, pontos-chave para empregar os recursos necessários para auxiliar as autoridades na investigação”, destacou o assessor da Febraban.

Eli pontuou ainda que o setor tem obrigação legal e normativa de contribuir com as autoridades de polícia judiciária no país no fornecimento de dados que possam colaborar nas investigações.

No ano passado, a Polícia Civil de Mato Grosso realizou, apenas na região Metropolitana de Cuiabá, 26 operações contra investigados por golpes de estelionato, lavagem de dinheiro e fraudes bancárias.

De 2023 para 2024, a Polícia Civil ampliou em 83,88% as análises financeiras sobre lavagem de capitais realizadas pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), gerência da Diretoria de Inteligência que presta assessoria às investigações das unidades policiais.

O trabalho de análise financeira chamou a atenção das Polícias Civis de diversos estados que estão adotando as ferramentas desenvolvidas para análise e investigação de lavagem de capitais.

A reunião contou com a participação dos diretores da Polícia Civil, Fausto Freitas (Acadepol); Wagner Bassi (Diretoria Metropolitana), Juliano Carvalho (Inteligência), Cláudio Alvares (Atividades Especiais), Walfrido Nascimento (Interior), delegado Gianmarco Pacola (Assessor Institucional); delegados das unidades especializadas de Estelionatos de Cuiabá e Várzea Grande, Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO0 e Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos, Coordenadoria de Tecnologia da Informação, além dos assessores da Febraban, Horciliano Marques e Núbia Tavares Oliveira.

Fonte: Governo MT – MT