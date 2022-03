Polícia Civil e Mapa apreendem defensivos contrabandeados em armazém de fazenda

Durante a semana, os militares passaram por uma capacitação voltada exclusivamente para a gestão das escolas militares e adquiriram conhecimentos sobre boas práticas de gestões educacionais, e também por conhecimentos técnicos sobre administração de recursos e infraestrutura do ambiente escolar. Os militares também visitaram as sedes das Escolas Militares Dom Pedro II e Tiradentes, em Cuiabá, e da futura sede da Escola Militar Tiradentes, em Várzea Grande.

Para o comandante-geral da PMMT, coronel Jonildo José de Assis, a capacitação é importante para confirmar o sucesso e crescimento dos modelos das escolas estaduais militares. “Finalizamos um curso de gestão para os nossos diretores e policiais militares que labutam nessa área, que muitas vezes já se encontravam na reserva remunerada e atenderam ao chamado social e do Governador do Estado, para que voltarem à ativa e pudessem tocar a escola estadual militar”, afirmou o comandante-geral.

O coronel Assis ainda lembrou que a Escola Tiradentes da Capital é a pioneira no modelo de ensino militar, ressaltou a rápida ampliação das escolas militares pelo Estado e exaltou a parceria com a Seduc para a aprimoração da educação militar. “Chegamos a mais 20 escolas instaladas, com 11 mil alunos devidamente matriculados”, afirmou.

O secretário estadual de educação Alan Porto parabenizou os militares que concluíram o curso e destacou a importância da capacitação. “Falar de gestão é importante para mudar a realidade das escolas e da educação. A troca de experiências e boas práticas se torna fundamental para o aumento do desempenho educacional das unidades escolares”.

O titular da Secretaria de Estado de Educação também ressaltou os investimentos do Governo de Mato Grosso na área da educação. “São investimentos em infraestrutura, na parte pedagógica, formação continuada para professores, com avaliações bimestrais e semestrais, e quem ganha com isso são os nossos estudantes. Hoje somos 22 escolas militares, ampliamos para esse número em 1 ano e meio, a meta do governador é chegar a 30 escolas até o fim do ano”, concluiu.

O evento ainda teve homenagem aos 85 alunos das escolas militares aprovados para iniciarem cursos superiores, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O aluno da Escola Militar Tiradentes de Cuiabá, Raul Júnior Rodrigues do Carmo Vieira, de 18 anos, que começará a cursar Engenharia Civil, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), recebeu uma moeda honorífica da PMMT, em nome de todos os aprovados.