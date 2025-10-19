Polícia Civil e Polícia Militar prendem casal por tráfico de drogas em Canarana

Uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, resultou na prisão em flagrante de um homem e uma mulher pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, na tarde desta sexta-feira (17.10), em Canarana.

Os suspeitos foram surpreendidos em uma residência localizada na Rua Planalto, no Bairro Nova Canarana. A ação ocorreu após a Polícia Civil acionar uma guarnição da PM para prestar apoio na captura de um foragido, após informações de que o indivíduo estaria escondido no local.

Durante a aproximação, os policiais visualizaram um homem com características semelhantes ao procurado, que pulou o muro da residência ao perceber a presença das equipes. No momento da verificação, foi constatada a presença de diversos invólucros aparentando conter substância análoga à maconha, além de outros elementos que caracterizam o crime de tráfico de drogas.

O casal foi detido no local e conduzido à Delegacia de Polícia de Canarana, onde foi lavrado o Auto de prisão em Flagrante (APF) pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico.

“O trabalho conjunto entre Polícia Civil e Polícia Militar reforça o compromisso das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas no município”, destacou o delegado Diogo Jobane Neto.

Após os procedimentos cabíveis, os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça.

