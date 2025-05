Polícia Civil e Vigilância Sanitária de Cuiabá fecham clínica que ignorou interdição

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (29.5), um homem suspeito de agredir fisicamente e psicologicamente sua companheira grávida, em Alta Floresta.

A prisão foi efetuada depois de diligências ininterruptas da equipe policial, que localizou o suspeito escondido em um terreno nas proximidades da residência da vítima.

Segundo as investigações, as agressões físicas ocorreram de forma reiterada nos dias anteriores à prisão. Na quinta, a mulher foi agredida com uma cinta de couro e socos. A vítima apresentava hematomas visíveis em diversas partes do corpo.

Além disso, a mulher relatou ofensas verbais constantes, ameaças e humilhações. A vítima foi encaminhada para exame pericial, e os policiais civis constataram seu estado de abalo emocional. De acordo com as investigações, o suspeito já havia rompido uma tornozeleira eletrônica e possui registros anteriores por crimes da mesma natureza.

Diante dos elementos colhidos e da gravidade dos fatos, a Polícia Civil lavrou o Auto de Prisão em Flagrante (APF) e representou pela prisão preventiva, que foi aceita pelo Poder Judiciário. A prisão tem o objetivo de resguardar a integridade da vítima, evitar novas agressões e garantir a ordem pública.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e orienta que vítimas ou testemunhas de crimes dessa natureza procurem imediatamente as autoridades competentes para denúncias e proteção.

Fonte: Policia Civil MT – MT