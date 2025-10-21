SEGURANÇA
Polícia Civil encontra arma, munições e objetos furtados em casa de faccionado assassinado em Cáceres
A Polícia Civil localizou, nesta terça-feira (21.10), itens furtados ou roubados, diversas facas, uma arma e munições na casa de Anderson Aparecido da Silva, 43 anos, conhecido como “Latrô”, que foi assassinado nessa segunda-feira (20.10), em Cáceres, por membros de uma facção criminosa, com requintes de crueldade.
Em ação coordenada da Delegacia de Cáceres, equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cáceres e do Núcleo de Combate a Entorpecentes, da 1ª Delegacia de Polícia, sob coordenação do delegado Mauro Apoitia, foram até a casa de Anderson para dar continuidade às investigações do homicídio e localizar a esposa da vítima.
Na residência, a equipe encontrou três homens, dois membros da mesma facção criminosa que Anderson e um usuário de drogas, e uma mulher, também usuária de drogas.
Os policiais também visualizaram diversos itens de origem duvidosa, compatíveis com itens furtados, e Anderson já era conhecido das forças policiais por seu vínculo com uma facção criminosa, por investigações de tráfico de drogas e por atuar como receptador de veículos e objetos furtados.
A equipe identificou, ainda, uma motocicleta Honda Biz que havia sido furtada em setembro e uma caixa de som furtada no dia 12 deste mês. Diversos outros itens sem comprovação lícita foram apreendidos no local.
Questionado, um dos faccionados que estava na casa admitiu ter uma arma por temer represálias da facção rival à que pertence, principalmente após o homicídio e esquartejamento de Anderson.
Por fim, a esposa da vítima chegou ao local e também foi encaminhada à delegacia. Todos os itens localizados na casa, como celulares, bicicletas, notebook e TVs, foram apreendidos para passarem por análise e serem devolvidos às vítimas de furto ou roubo.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Ação integrada da Polícia Militar de MT e GO recupera retroescavadeira roubada em São Paulo
Uma retroescavadeira roubada em São Paulo foi recuperada nesta segunda-feira (20.10) por policiais militares do 15º Batalhão, com apoio da Polícia Militar de Goiás, na rodovia MT-100, entre Alto Taquari e Alto Araguaia, em Mato Grosso. Um homem foi preso em flagrante suspeito por receptação.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares de Mato Grosso, receberam informações das equipes de inteligência, de que o condutor de um caminhão Scania estaria transportando uma retroescavadeira, com registro de roubo, no último dia 9, na cidade de Orlândia, no Estado de São Paulo, e que passaria por uma região de divisa com o Estado de Goiás.
Diante da denúncia, militares de MT e do Estado vizinho, reforçaram o policiamento na região e localizaram um veículo com as mesmas características apresentadas na denúncia. Assim que o condutor foi identificado e abordado, ele alegou desconhecimento sobre a procedência ilícita da máquina transportada e resistiu abordagem.
Os policiais entraram em contato com representadas da empresa alvo da ação criminosa. Os militares foram informados, ainda, que outras duas máquinas agrícolas também foram subtraídas e ainda estavam desaparecidas. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o veículo e o a máquina recuperado, para as providências legais cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Rotam prende faccionado com porções de maconha e mudas de cannabis
Policiais militares do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) prenderam, na noite desta segunda-feira (20.10), um integrante de facção criminosa suspeito por tráfico de drogas e cultivo de cannabis, em Peixoto de Azevedo (673 km de Cuiabá). As equipes apreenderam dez porções de substância análoga à maconha, duas mudas e uma balança de precisão.
Durante o policiamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, as equipes flagraram o homem, em atitude suspeita, em frente a uma residência localizada no bairro Aeroporto. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir correndo para os fundos da casa, sendo abordado e detido em seguida.
Durante as buscas, os policiais localizaram com ele dez porções, grandes e pequenas, de substância análoga à maconha e uma balança de precisão. Já no quintal do imóvel, os militares localizaram duas mudas de cannabis já plantadas.
O suspeito confessou ser o proprietário dos ilícitos. O faccionado apresentava algumas lesões pelo corpo, que segundo ele, foi devido a um acidente de trânsito, após ter caído de uma motocicleta nesta semana. O indivíduo foi levado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Direito da População LGBTQIAPN+ é tema de webinário no dia 11 de novembro
Magistrados do TJMT participam como mediadores e palestrantes no Inova ADV Experience 2025
Sine-VG oferece 572 vagas de emprego e incentiva inserção de jovens no mercado de trabalho
Polícia Civil encontra arma, munições e objetos furtados em casa de faccionado assassinado em Cáceres
TCE-MT aprova Moção de Pesar pelo falecimento de Grimalda dos Santos Rodrigues
Segurança
Polícia Civil encontra arma, munições e objetos furtados em casa de faccionado assassinado em Cáceres
A Polícia Civil localizou, nesta terça-feira (21.10), itens furtados ou roubados, diversas facas, uma arma e munições na casa de...
Ação integrada da Polícia Militar de MT e GO recupera retroescavadeira roubada em São Paulo
Uma retroescavadeira roubada em São Paulo foi recuperada nesta segunda-feira (20.10) por policiais militares do 15º Batalhão, com apoio da...
Rotam prende faccionado com porções de maconha e mudas de cannabis
Policiais militares do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) prenderam, na noite desta segunda-feira (20.10), um integrante de facção...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil4 dias atrás
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
-
Brasil4 dias atrás
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
No meio do medo está a coragem
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura promove capacitação sobre atendimento ao público aos recepcionistas das Unidades Básicas de Saúde
-
MATO GROSSO5 dias atrás
Duplicação da BR-163 recebe prêmio de asfalto mais confortável do Brasil e é comparada às rodovias alemãs
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Jangada atinge meta da Corregedoria e tem 98,25% do eleitorado com biometria
-
CIDADES4 dias atrás
Conselho Deliberativo decide em reunião ordinária novos investimentos do Previ Sinop
-
CIDADES5 dias atrás
PM prende suspeito de esfaquear namorada com facão em Peixoto de Azevedo