Polícia Civil encontra arma, munições e objetos furtados em casa de faccionado assassinado em Cáceres

A Polícia Civil localizou, nesta terça-feira (21.10), itens furtados ou roubados, diversas facas, uma arma e munições na casa de Anderson Aparecido da Silva, 43 anos, conhecido como “Latrô”, que foi assassinado nessa segunda-feira (20.10), em Cáceres, por membros de uma facção criminosa, com requintes de crueldade.

Em ação coordenada da Delegacia de Cáceres, equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cáceres e do Núcleo de Combate a Entorpecentes, da 1ª Delegacia de Polícia, sob coordenação do delegado Mauro Apoitia, foram até a casa de Anderson para dar continuidade às investigações do homicídio e localizar a esposa da vítima.

Na residência, a equipe encontrou três homens, dois membros da mesma facção criminosa que Anderson e um usuário de drogas, e uma mulher, também usuária de drogas.

Os policiais também visualizaram diversos itens de origem duvidosa, compatíveis com itens furtados, e Anderson já era conhecido das forças policiais por seu vínculo com uma facção criminosa, por investigações de tráfico de drogas e por atuar como receptador de veículos e objetos furtados.

A equipe identificou, ainda, uma motocicleta Honda Biz que havia sido furtada em setembro e uma caixa de som furtada no dia 12 deste mês. Diversos outros itens sem comprovação lícita foram apreendidos no local.

Questionado, um dos faccionados que estava na casa admitiu ter uma arma por temer represálias da facção rival à que pertence, principalmente após o homicídio e esquartejamento de Anderson.

Por fim, a esposa da vítima chegou ao local e também foi encaminhada à delegacia. Todos os itens localizados na casa, como celulares, bicicletas, notebook e TVs, foram apreendidos para passarem por análise e serem devolvidos às vítimas de furto ou roubo.

Fonte: Policia Civil MT – MT