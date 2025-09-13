Polícia Civil entrega drogas para treinamento de cães do Bope

A Polícia Civil, em uma ação conjunta entre as Delegacias de Peixoto de Azevedo e de Juína, conseguiu, em poucas horas, a devolução do valor de R$ 9,2 mil, que havia sido enviado para uma conta incorreta mediante transação de pix nessa sexta-feira (12.9).

Ao perceber o equívoco, o homem, de 50 anos, que havia realizado a transferência incorreta, e a pessoa que deveria ter recebido procuraram a Delegacia de Peixoto de Azevedo e informaram o ocorrido.

Através dos sistemas policiais, foram identificados a conta e o endereço da pessoa que recebeu os valores indevidamente, um jovem de 20 anos.

Em seguida, a equipe da Delegacia de Peixoto de Azevedo entrou em contato com a Delegacia de Juína, cidade onde reside o jovem que havia recebido o depósito.

Os investigadores da unidade de Juína rapidamente foram até o endereço, informaram sobre as responsabilidades legais e orientaram o jovem quanto à devolução.

Logo após ser comunicado, o jovem realizou a transferência dos valores de volta à conta de origem, encerrando o impasse. A rápida ação tanto da pessoa que havia feito a transferência equivocada, quanto dos policiais das duas delegacias, garantiu a devolução integral dos R$ 9,2 mil.

“Apropriação de coisa achada é crime, devendo o valor ou bem encontrado ser restituído ao dono ou entregue à autoridade competente. Em casos de transferências incorretas via Pix, a Polícia Civil está à disposição para atendimento e orientação da população”, informou o delegado Henrique Madureira Espindola de Barros, que atendeu a ocorrência.

