SEGURANÇA

Polícia Civil entrega drogas para treinamento de cães do Bope

Publicado em

13/09/2025

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), entregou, nessa sexta-feira (12.9), 1 kg de drogas, entre maconha e cocaína, ao Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) para o treinamentos de cães da unidade.

A entrega foi realizada após pedido do comandante do Bope, Hugo Roberto dos Reis Silva, e autorização judicial.

O material será utilizado no plano de instrução continuada da Companhia de Operações com Cães (COC) do Bope, que tem como objetivo a manutenção da proficiência dos binômios (condutor e cães) e a atualização das técnicas de faro.

As drogas também serão usadas no 5º Curso de Cães Detectores de Drogas (CCDD), promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), entre os dias 15 a 30 de Setembro, para 30 profissionais de diferentes órgãos, inclusive a Polícia Civil.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Related Topics:

SEGURANÇA

Polícia Civil recupera R$ 9,2 mil transferidos incorretamente via pix

Published

30 minutos atrás

on

13/09/2025

By

A Polícia Civil, em uma ação conjunta entre as Delegacias de Peixoto de Azevedo e de Juína, conseguiu, em poucas horas, a devolução do valor de R$ 9,2 mil, que havia sido enviado para uma conta incorreta mediante transação de pix nessa sexta-feira (12.9).

Ao perceber o equívoco, o homem, de 50 anos, que havia realizado a transferência incorreta, e a pessoa que deveria ter recebido procuraram a Delegacia de Peixoto de Azevedo e informaram o ocorrido.

Através dos sistemas policiais, foram identificados a conta e o endereço da pessoa que recebeu os valores indevidamente, um jovem de 20 anos.

Em seguida, a equipe da Delegacia de Peixoto de Azevedo entrou em contato com a Delegacia de Juína, cidade onde reside o jovem que havia recebido o depósito.

Os investigadores da unidade de Juína rapidamente foram até o endereço, informaram sobre as responsabilidades legais e orientaram o jovem quanto à devolução.

Logo após ser comunicado, o jovem realizou a transferência dos valores de volta à conta de origem, encerrando o impasse. A rápida ação tanto da pessoa que havia feito a transferência equivocada, quanto dos policiais das duas delegacias, garantiu a devolução integral dos R$ 9,2 mil.

“Apropriação de coisa achada é crime, devendo o valor ou bem encontrado ser restituído ao dono ou entregue à autoridade competente. Em casos de transferências incorretas via Pix, a Polícia Civil está à disposição para atendimento e orientação da população”, informou o delegado Henrique Madureira Espindola de Barros, que atendeu a ocorrência.

Fonte: Policia Civil MT – MT

SEGURANÇA

Polícia Civil prende autor de latrocínio de idoso em Lucas do Rio Verde

Published

3 horas atrás

on

13/09/2025

By

Policiais civis da Delegacia de Lucas do Rio Verde (320 km ao norte de Cuiabá), prenderam, na sexta-feira (12.9), o autor do roubo seguido de morte que vitimou um idoso de 66 anos.
O suspeito, de 38 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e resistência. Ele também responderá por latrocínio.
As diligências iniciaram após o idoso, Valmir Tozi, ser encontrado com ferimentos provocados por arma cortante ou perfurante e sem vida em sua residência, no dia 23 de agosto. No imóvel havia sinais de arrombamento, sendo subtraído o aparelho televisor e o celular do idoso.
Durante a investigação, os policiais civis identificaram um endereço onde o celular roubado da vítima estava. Diante dos fatos a equipe foi até o local, onde o morador que estava na posse do celular relatou que havia comprado o aparelho de um homem.
Em seguida os investigadores lograram êxito em localizar o homem conduzindo uma motocicleta sem placa. Imediatamente foi dado sinal de parada, porém o suspeito não acatou a ordem e tentou empreender fuga. No entanto, ele acabou perdendo o controle da moto, sofreu uma queda e acabou contido.
Na abordagem foi constatado que o veículo conduzido pelo suspeito era produto de furto ocorrido na cidade de Sorriso.
Ao ser questionado, ele acabou confessando o crime de roubo seguido de morte. O suspeito contou que depois de se desentender com o idoso em uma bar, decidiu ir até a casa da vítima, onde agrediu e matou a vítima.
Diante da flagrante de crime de adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e resistência, ele foi conduzido até a Delegacia de Lucas do Rio Verde, onde foi interrogado e autuado. O suspeito também teve o mandado de prisão representado pelo crime de latrocínio.

Após a confecção dos autos, o preso foi apresentado e colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

