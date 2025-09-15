SEGURANÇA
Polícia Civil esclarece furto à residência, identifica suspeitos e recupera itens subtraídos
A Polícia Civil esclareceu o furto ocorrido na madrugada da última sexta-feira (13.9), quando uma residência foi invadida e quatro aparelhos celulares foram subtraídos.
Assim que tomou conhecimento do crime, a equipe policial iniciou uma série de diligências para identificar os autores e recuperar os bens levados. Após intenso trabalho investigativo, os suspeitos foram localizados e todos os celulares furtados foram recuperados, sendo restituídos às vítimas.
Os suspeitos identificados responderão pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, com a causa de aumento de pena por ter sido praticado durante o repouso noturno, conforme previsto no Código Penal.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar e Gefron apreendem 247 tabletes de cocaína avaliados em mais de R$ 7 milhões
Policiais militares da Força Tática do 12º Comando Regional, 18º Batalhão e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam, nesta segunda-feira (15.9), 247 tabletes de substância análogas à cocaína, pesando aproximadamente 260 quilos e um veículo, em Pontes e Lacerda (445 km de Cuiabá). Dois homens foram presos em flagrante suspeitos por tráfico ilícito de drogas. A ação gerou um prejuízo estimado em R$ 7,061 milhões.
Durante desdobramento da Operação Tolerância Zero e Protetor das Fronteiras e Divisas, os policiais militares receberam informações de que um veículo modelo VW Saveiro prata, estaria carregado com grande quantidade de entorpecentes.
As equipes reforçaram o policiamento no município e identificaram dois homens, em um veículo com as mesmas características apresentadas na denúncia, trafegando na Rua Javan Júnior, no bairro Bela Vista. Assim que o motorista percebeu aproximação dos militares, saiu em alta velocidade, dando início a uma perseguição policial.
Durante a tentativa de fuga, o condutor parou com o carro, e, dois homens, de 29 e 35 anos, tentaram fugir a pé, sendo abordados logo em seguida. Em busca veicular, foram localizadas oito sacolas de cor verde na carroceria do carro, contendo 247 tabletes de cocaína.
Os suspeitos não apresentaram informações quanto a origem e destino dos entorpecentes. Eles, junto da carga, foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar em qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, pelos números 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil prende casal por maus-tratos e tortura contra duas crianças
Um casal investigado por tortura e maus-tratos contra duas crianças no município de Paranatinga (373 km ao sul de Cuiabá) foi preso pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (15.9), em cumprimento de mandados judiciais.
A suspeita, de 45 anos, e o suspeito, de 63 anos, tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça, após diligências da Delegacia de Paranatinga para apurar os crimes.
O casal, sendo a mulher companheira do avô das crianças, é investigado por torturar das vítimas, de 6 e 8 anos, sendo vários episódios de violência física e psicológica ocorridos no ambiente familiar.
Durante a investigação, os policiais civis tiveram acesso às imagens em que uma das crianças aparece se comportando como um cachorro, comendo alimento do chão, enquanto é ameaçada pela suspeita com uma mangueira.
Segundo apurado pela Delegacia de Paranatinga, as vítimas eram submetidas a humilhações constantes, como permanecer de joelhos por longos períodos sobre tampinhas de garrafa, agredidas fisicamente, entre outros atos de tortura.
Os indícios também evidenciaram que o avô das crianças, mesmo sendo responsável pela guarda das menores, adotou uma postura omissa permitindo que as agressões se perpetuassem.
Conforme o delegado de Paranatinga, Gabriel Conrado, as diligências contaram com o auxílio de testemunhas que mantinham contato com a família, assim como do Conselho Tutelar e do Ministério Público.
“Com a prisão do casal, espera-se que a conclusão das investigações ocorra nos próximos dias e o inquérito policial será encaminhado ao Poder Judiciário, para que os autores sejam devidamente responsabilizados conforme a lei”, destacou o delegado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
