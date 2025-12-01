Polícia Civil esclarece homicídio em Comodoro com prisão de autores poucas horas após o crime

Um homicídio ocorrido em plena luz do dia em Comodoro foi esclarecido pela Polícia Civil, na sexta-feira (28.11), em rápida ação e investigação realizada pela Polícia Civil, que resultou na prisão em flagrante de três envolvidos no crime.

Os suspeitos, de 24, 29 e 37 anos, foram localizados em uma residência no município de Campos de Júlio, durante os trabalhos da Operação Snowball, momento em que foram coletas evidências de envolvimento deles no crime, sendo realizada a prisão em flagrante por homicídio qualificado.

O crime que vitimou, Belkior da Silva Lopes, de 37 anos, ocorreu no final da tarde de quinta-feira (27), no bairro Nova Vacaria, em Comodoro. Na ocasião, a vítima transitava em uma motocicleta Honda Pop, quando foi abordada pelos suspeitos em um veículo. Após uma breve discussão, um dos suspeitos efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida, por, pelo menos, quatro tiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital das Clínicas de Comodoro, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da Polícia Civil iniciou diligências para identificar os autores e a motivação do crime. As informações preliminares apontaram que os suspeitos fugiram em direção ao distrito de Nova Alvorada, próximo ao lixão da cidade, onde foram encontrados vestígios da movimentação.

Os criminosos foram localizados na manhã de sexta-feira (28), no município de Campos de Júlio, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão da Operação Snowball, deflagrada no mesmo dia. Os suspeitos, todos com passagens criminais e um deles com mandado de prisão em aberto, estavam em uma das residências alvo da ação, onde foram apreendidas drogas e aparelhos celulares.

Em análises preliminares nos celulares apreendidos, foram encontradas mensagens que revelaram conversas entre os envolvidos, combinando detalhes do crime e discutindo o homicídio após sua execução. A investigação aponta, inicialmente, que o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas. No entanto, a Polícia Civil segue apurando para confirmar a real motivação.

Diante dos fatos, os três suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde após serem interrogados pelo delegado Mateus Reiners, foram autuados em flagrante por homicídio qualificado. O delegado representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo o pedido acatado pelo Ministério Público e Poder Judiciário.

Após os trâmites legais, os acusados foram encaminhados à Cadeia Pública de Comodoro, onde permanecem à disposição da Justiça.

