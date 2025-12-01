MATO GROSSO
Polícia Civil esclarece homicídio em Comodoro com prisão de autores poucas horas após o crime
Um homicídio ocorrido em plena luz do dia em Comodoro foi esclarecido pela Polícia Civil, na sexta-feira (28.11), em rápida ação e investigação realizada pela Polícia Civil, que resultou na prisão em flagrante de três envolvidos no crime.
Os suspeitos, de 24, 29 e 37 anos, foram localizados em uma residência no município de Campos de Júlio, durante os trabalhos da Operação Snowball, momento em que foram coletas evidências de envolvimento deles no crime, sendo realizada a prisão em flagrante por homicídio qualificado.
O crime que vitimou, Belkior da Silva Lopes, de 37 anos, ocorreu no final da tarde de quinta-feira (27), no bairro Nova Vacaria, em Comodoro. Na ocasião, a vítima transitava em uma motocicleta Honda Pop, quando foi abordada pelos suspeitos em um veículo. Após uma breve discussão, um dos suspeitos efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida, por, pelo menos, quatro tiros.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital das Clínicas de Comodoro, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da Polícia Civil iniciou diligências para identificar os autores e a motivação do crime. As informações preliminares apontaram que os suspeitos fugiram em direção ao distrito de Nova Alvorada, próximo ao lixão da cidade, onde foram encontrados vestígios da movimentação.
Os criminosos foram localizados na manhã de sexta-feira (28), no município de Campos de Júlio, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão da Operação Snowball, deflagrada no mesmo dia. Os suspeitos, todos com passagens criminais e um deles com mandado de prisão em aberto, estavam em uma das residências alvo da ação, onde foram apreendidas drogas e aparelhos celulares.
Em análises preliminares nos celulares apreendidos, foram encontradas mensagens que revelaram conversas entre os envolvidos, combinando detalhes do crime e discutindo o homicídio após sua execução. A investigação aponta, inicialmente, que o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas. No entanto, a Polícia Civil segue apurando para confirmar a real motivação.
Diante dos fatos, os três suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde após serem interrogados pelo delegado Mateus Reiners, foram autuados em flagrante por homicídio qualificado. O delegado representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo o pedido acatado pelo Ministério Público e Poder Judiciário.
Após os trâmites legais, os acusados foram encaminhados à Cadeia Pública de Comodoro, onde permanecem à disposição da Justiça.
Fonte: Governo MT – MT
Hospital Regional de Alta Floresta dobra o número de leitos de UTI adulto
O Hospital Regional de Alta Floresta, administrado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), disponibilizou, nesta segunda-feira (1º.12), dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto. Com a ampliação, a unidade dobra a capacidade de atendimento e passa a contar com 20 leitos de UTI adulto.
“Essa ação só é possível graças aos investimentos do Governo de Mato Grosso para melhorar o serviço na região do Alto Tapajós. A Secretaria também está trabalhando para inaugurar a construção de um novo prédio, amplo e moderno para o Hospital Regional de Alta Floresta, obra que já está na reta final”, destacou o secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo.
De acordo com o secretário adjunto de Gestão Hospitalar da SES, Oberdan Lira, a contratação da empresa que realizará o gerenciamento completo, de insumos a recursos humanos, tem o investimento anual de R$ 9,2 milhões.
“A abertura de mais 10 leitos de UTI adulto ocorre após o espaço que funcionava a ala Covid ter passado por uma reforma que permitiu a ampliação do serviço. A medida vai acelerar o acesso aos atendimentos intensivos, reduzindo o tempo de espera dos pacientes e salvando ainda mais vidas”, informou.
Para a diretora do Hospital Regional de Alta Floresta, Taniele Mechi, a nova UTI vai beneficiar pacientes com doenças clínicas agravadas, como pneumonia e outras semelhantes, politraumatizados e pacientes pós-cirúrgicos de todas as áreas.
“Essa ampliação é fruto de um trabalho integrado entre as equipes do Hospital Regional de Alta Floresta e da Secretaria Estadual de Saúde. Nosso objetivo é garantir que nenhum paciente grave fique sem assistência, especialmente neste período crítico das festividades de final de ano”, afirmou a diretora.
Segundo Aluísio Tenório Marques Junior, médico intensivista do hospital, a inauguração de dez novas vagas de UTI é de extrema importância para a região e impacta diretamente o desfecho positivo do quadro clínico dos pacientes que mais necessitam de intervenção imediata, direcionada e monitorada.
“A abertura desses leitos favorecerá a admissão em tempo adequado, tempo este que seguramente vai representar impacto na redução da mortalidade e no aumento da qualidade de vida desses pacientes após a alta da UTI”, disse.
Para que os novos leitos de UTI entrassem em funcionamento, foram contratados cerca de 60 profissionais para a equipe, que inclui enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas e médicos.
Na semana passada, o hospital recebeu 11 novos ventiladores pulmonares e 12 berços hospitalares adquiridos em um investimento de R$ 1 milhão.
Saiba mais sobre o hospital
O Hospital Regional de Alta Floresta dispõe de 93 leitos de internação geral, sendo 22 leitos pediátricos, entre observação e internação pediátrica; 20 leitos de UTI adulto; e 3 leitos de observação de pronto-socorro.
Em 2026, a unidade passará a funcionar em um novo prédio, que foi construído do zero para melhor atender a população da região.
Atualmente, a unidade conta com as seguintes especialidades: anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e obstetrícia, otorrinolaringologia, clínica médica geral, cardiologia, urologia, medicina intensivista e pediatria.
O hospital atua como referência em média e alta complexidades para os habitantes da região do Alto Tapajós.
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Civil prende estudante de direito e namorado pela prática de golpes em Tangará da Serra
Uma estudante de direito e o seu namorado, suspeitos de aplicar golpes se passando por agentes bancários, foram presos em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (1º.12), em ação realizada em Tangará da Serra. A prisão ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão contra os investigados.
A jovem, de 20 anos, estudante do sexto semestre de direito e o namorado, de 22 anos, com passagens por tráfico de drogas, se passavam por agentes bancários para acessar dados pessoais de vítimas e incentivá-las clicar em links fraudulentos. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de estelionato qualificado.
As investigações iniciaram há cerca de 30 dias, após denúncias de que a jovem, que trabalhava como estagiária no Fórum de Tangará da Serra, poderia estar envolvida com atividades ilícitas. A suspeita, que ganhava em torno R$ 2 mil, apresentava desproporção com a renda que tinha, andando com veículos de alto valor, motocicleta importada e celular de última geração, entre outros.
Durante as investigações, foram levantados indícios do envolvimento da jovem com atividades ilícitas, sendo representado pelo mandado de busca e apreensão contra a investigada, que foi deferido pela Justiça. Em buscas na residência, foram apreendidos seis aparelhos telefônicos, um notebook, diversos chips, além de valores em dinheiro.
Segundo o levantamento, o casal se passava por agentes de bancos ou de operadoras de pontos de cartão, com a finalidade de enganar vítimas e acessar suas contas bancárias. As últimas mensagens encaminhadas pelo casal ocorreram poucas horas antes da entrada da equipe policial.
Diante dos fatos, o casal foi conduzido à Delegacia de Tangará da Serra, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato qualificado. O delegado responsável pelas investigações, Ivan Albuquerque Soares, representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo posteriormente, os dois suspeitos colocados à disposição do Poder Judiciário.
Fonte: Governo MT – MT
